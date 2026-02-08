Cuba México envía ayuda humanitaria a Cuba en medio del bloqueo impuesto por EEUU México anunció este domingo el envío de dos buques de la Secretaría de Marina con más 814 toneladas de ayuda humanitaria para la población civil de Cuba.

Video México anuncia envío de ayuda humanitaria a Cuba

El Gobierno de México anunció este domingo el envío de dos buques de la Secretaría de Marina con más 814 toneladas de ayuda humanitaria para la población civil de Cuba.

En medio del bloqueo impuesto por el presidente Donald Trump para impedir que otros países envíen hidrocarburos a La Habana, el gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió que México cuenta con una tradición solidaria con los pueblos de América Latina.

Argumentó que México ha enviado apoyo a estados de la Unión Americana como California tras los incendios y a Texas ante las indundaciones provocadas por desastres naturales.