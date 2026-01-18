Cuba

Cuba analiza su preparación militar en medio de tensiones con EEUU

El Consejo de Defensa Nacional de Cuba se reunió este domingo para evaluar su preparación militar en caso de una guerra, en medio de la creciente tensión con Estados Unidos.

Cuba celebró una reunión de su Consejo de Defensa Nacional para evaluar su preparación militar en caso de una guerra, en medio de la creciente tensión con Estados Unidos, según un comunicado oficial publicado el domingo por medios estatales.

El Consejo de Defensa Nacional, encargado de asumir el control del país en circunstancias excepcionales como conflictos o desastres naturales, se reunió el sábado "con el objetivo de incrementar y perfeccionar el nivel de preparación y cohesión de los órganos de dirección y del personal", indicó el breve comunicado.

La reunión tuvo como objetivo "analizar y aprobar los planes y medidas del paso al Estado de Guerra", agregó, sin proporcionar más detalles.

Según el texto, la actividad "es parte de la preparación del país bajo la concepción estratégica de la Guerra de todo el Pueblo", término utilizado por las autoridades para la movilización de civiles en caso de enfrentamiento armado.

Esta es la primera reunión del Consejo de Defensa Nacional que se hace pública desde el 3 de enero, cuando una operación militar estadounidense en Caracas condujo a la captura del ahora depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro, principal aliado de la isla.

Según la agencia de noticias local Prensa Latina, la reunión tuvo lugar en el "Día Nacional de la Defensa", durante el cual "fueron entrenadas las fuerzas populares para enfrentar cualquier agresión". Este tipo de jornadas de movilización se celebra regularmente en la isla.

El Consejo de Defensa Nacional está encabezado por el presidente Miguel Díaz-Canel. Si bien el comunicado no especifica los participantes de la reunión, indica que el líder revolucionario Raúl Castro, de 94 años, "se mantuvo al tanto de la actividad, que calificó como buena y eficiente".

Donald Trump intensifica amenazas contra Cuba

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha intensificado sus amenazas contra Cuba tras la incursión en Caracas. Durante esa operación, murieron 32 soldados cubanos, algunos de los cuales formaban parte del equipo de seguridad de Maduro.

A principios de esta semana, Díaz-Canel negó la existencia de conversaciones en curso con Washington, como había afirmado Trump.

