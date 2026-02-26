Noticias

Autoridades de EEUU tienen disposición a esclarecer caso de lancha en aguas de Cuba; "tripulantes tenían armamento"

El Viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba dio detalles de la lancha procedente de EEUU, que fue interceptada y atacada ayer por la Guardafrontera de la isla. ¿Qué fue lo que dijo? Te contamos.

Video Cuba identifica a los seis heridos en tiroteo entre guardafronteras y tripulantes de bote de Florida

El Gobierno de Cuba dio una conferencia de prensa este jueves 26 de febrero 2026, en la que dio detalles de lo hallado en la lancha procedente de EEUU y las identidades de los 10 tripulantes, de los cuales 4 murieron.

El Viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossio, dijo que se mantiene comunicación con la administración de Estados Unidos, y que "han mostrado disposición a cooperar".

Desde el primer momento, y habiéndose detectado que el medio naval procedía del territorio de Estados Unidos, las autoridades cubanas han mantenido comunicación sobre este intento terrorista con sus contrapartes estadounidenses, incluyendo el Departamento de Estado y el Servicio de Guardacostas


Y agregó que está en curso un proceso investigativo dirigido a esclarecer los hechos con todo rigor, y que el el gobierno de la isla tiene disposición a intercambiar información con el estadounidense sobre lo ocurrido.

También agregaron que solicitarán información sobre los implicados en la lancha, así como el medio utilizado y otros detalles.

Es oportuno precisar que los 10 individuos involucrados son: Cristian Ernesto Acosta Guevara, Conrado Galindo Serrio, José Manuel Rodríguez Castelló, Leordán Cruz Gómez, A Mijail Sánchez González, Roberto Álvarez Ávila y Pável Alín Peña, Manuel Ortega Casanova, Ledián Padrón Guevara y Héctor Duani Cruz Correa. Estos últimos cuatro son los fallecidos.
