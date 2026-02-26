Noticias

Presidenta de México no descarta demanda a Elon Musk: Esto dijo sobre el dueño de X y Tesla

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, volvió a referirse a una posible demanda contra el empresario estadounidense Elon Musk

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, volvió a referirse a una posible demanda contra el empresario estadounidense Elon Musk.

Este jueves 26 de febrero de 2026, durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, en la Ciudad de México, la mandataria reiteró que su equipo jurídico continúa valorando acciones legales tras las recientes burlas y acusaciones del magnate.

¿Qué dijo la presidenta de México sobre Musk?

La presidenta Sheinbaum Pardo dejó claro que la posible demanda contra Musk no es una decisión tomada, sino un asunto que sigue bajo análisis jurídico, pues señaló que no considera necesario entrar en un debate, y buscó evitar una confrontación mediática directa con el empresario y desactivar la escalada del conflicto en el terreno público.

Además, le envió un mensaje con tono irónico y reconoció implícitamente su éxito en los negocios, pero puso en duda el peso o la seriedad de sus posicionamientos políticos.

“Vamos a ver… no creo que valga la pena entablar un debate… todavía estamos valorando, están valorando eso los abogados… pero digamos que como político es muy buen empresario”.

Con esta declaración, dejó claro que no descarta la demanda, aunque subrayó que el tema sigue en análisis y evitó profundizar en un enfrentamiento público.

Información en desarrollo...

