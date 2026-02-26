Inseguridad ¿Ya es seguro viajar a Cancún y Puerto Vallarta? Esto indicaron las autoridades por operativos de seguridad ¿Tienes planeado un viaje a México? Te indicamos qué dicen las autoridades sobre la seguridad en Cancún y Puerto Vallarta

Luego de los hechos violentos registrados el 22 de febrero de 2026 tras el operativo contra Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", surgieron dudas entre viajeros nacionales e internacionales sobre si es seguro viajar a destinos turísticos como Cancún y Puerto Vallarta. En N+ Univision te compartimos lo que indicaron las autoridades luego de los operativos.

Las autoridades de Estados Unidos y México emitieron diversos comunicados entre el 23 y el 25 de febrero para informar sobre la situación en varias entidades del país.

El pasado miércoles 25 de febrero de 2026, las autoridades estadounidenses emitieron una actualización final, en la que indicaron que se levantaron todas las restricciones relacionadas con los hechos del 22 de febrero para el personal del gobierno estadounidense en el país:

La Embajada y los consulados operan con normalidad.

Los vuelos regresaron a sus horarios habituales.

Además, recomendaron a los ciudadanos estadounidenses reanudar los niveles estándar de precaución y consultar el aviso de viaje vigente para México.

¿Es seguro viajar a Cancún y Puerto Vallarta?

Con base en los comunicados oficiales más recientes, en Cancún, Quintana Roo, desde el 23 de febrero se informó que la situación había vuelto a la normalidad en el estado. No se reportaron restricciones posteriores, por lo que hoy es seguro viajar a este destino turístico.

En el caso de Puerto Vallarta, en Jalisco, aunque el 23 y 24 de febrero hubo medidas preventivas, el 25 de febrero se confirmó el levantamiento total de restricciones para personal estadounidense y operación normal de aeropuertos y consulados.

Hasta la última actualización, no existen restricciones activas relacionadas con los eventos del 22 de febrero para personal del gobierno de EEUU y las operaciones aeroportuarias funcionan con normalidad.

Esto pasó con las alertas de viaje

El pasado 23 de febrero de 2026, la Embajada y Consulados de Estados Unidos en México emitieron una alerta para ciertas zonas como el sstado de Jalisco (incluidos Puerto Vallarta, Chapala y Guadalajara), Nayarit (incluida el área de Nuevo Nayarit/Nuevo Vallarta).

Esto se debió a los bloqueos y actividad delictiva, se pidió a ciudadanos estadounidenses resguardarse en sus domicilios hasta que se despejaran las vialidades. El personal del gobierno estadounidense en Guadalajara, Puerto Vallarta y Ciudad Guzmán permaneció bajo esa indicación.

Ese mismo día se informó que la situación había regresado a la normalidad en varias entidades, entre ellas Quintana Roo, donde se ubican Cancún, Cozumel, Playa del Carmen y Tulum, así como Baja California, Nuevo León, Guanajuato y otras.

Un día después, el 24 de febrero, las autoridades estadounidenses actualizaron la información y precisaron que no había restricciones para personal del gobierno de EEUU en Tijuana y Monterrey.

En Guadalajara, Puerto Vallarta y Ciudad Guzmán se mantuvo toque de queda nocturno y limitaciones de movilidad fuera de áreas metropolitanas.

Respecto a vuelos, señalaron que los horarios en Guadalajara se normalizaron; en Puerto Vallarta se programaron vuelos adicionales. Ambos aeropuertos eran considerados seguros y operando con servicios.

En cuanto a carreteras, no se reportaron cierres oficiales ordenados por autoridades locales, aunque algunas vías en Jalisco, incluida la ruta entre Guadalajara y Puerto Vallarta, no estaban completamente reabiertas.

¿Qué pasó en México durante el operativo contra "El Mecnho"?

Los bloqueos carreteros, enfrentamientos y quema de vehículos ocurrieron después del operativo encabezado por fuerzas federales para detener a “El Mencho”.

Durante la conferencia matutina del 23 de febrero de 2026, de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se informó sobre el desarrollo de la operación. El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, explicó que el despliegue incluyó:

Un componente terrestre con Fuerzas Especiales del Ejército y la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional.

Un grupo aeromóvil con seis helicópteros.

Apoyo aéreo con aviones texanos de la Fuerza Aérea Mexicana.

Según las autoridades tras labores de inteligencia se ubicó al objetivo en Tapalpa, Jalisco. El 22 de febrero se ejecutó el operativo; al intentar realizar un cerco, el personal de seguridad del líder criminal abrió fuego. Ocho presuntos delincuentes fallecieron durante el enfrentamiento.

