desaparecido Buscan a ciudadano americano en Guaymas: ¿Qué se sabe del caso de Patrick Joseph? La Fiscalía de Sonora mantiene activa la búsqueda de Patrick Joseph Weber

Las autoridades buscan a un ciudadano americano en Guaymas, Sonora, quien fue reportado como desaparecido en San Carlos, que es una zona costera del municipio. En N+ Univision te compartimos qué se sabe del caso.

Las autoridades estatales de Sonora, México, mantienen activa una investigación para localizar a Patrick Joseph Weber, quien es ciudadano estadounidense de 71 años.

En ese sentido, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó el pasado 25 de febrero de 2026 que el caso se encuentra en curso y que, desde el primer momento en que se tuvo conocimiento de los hechos, se desplegaron diligencias tanto en campo como en gabinete.

Así se lleva a cabo la investigación

De acuerdo con la autoridad, las primeras acciones incluyeron entrevistas relacionadas con el entorno del ciudadano, inspecciones en el domicilio vinculado al caso y el análisis de un vehículo y una embarcación asociados a la víctima.

Los trabajos también contemplan actos de investigación especializados con el objetivo de reunir indicios que permitan establecer su ubicación.

Cabe señalar que San Carlos es una comunidad que pertenece al municipio de Guaymas, donde fue reportada la situación de la desaparición de Patrick Joseph.

La Fiscalía estatal precisó que mantiene comunicación directa con el Consulado General de los Estados Unidos de América en Hermosillo para brindar el acompañamiento correspondiente y fortalecer la coordinación binacional en el seguimiento del caso.