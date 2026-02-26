Noticias

Caso Patrick Joseph Weber: Localizan sin vida en Sonora, México, a adulto mayor estadounidense reportado como desaparecido

El cuerpo fue localizado en la zona de muelles de San Carlos, específicamente debajo de un velero contiguo al de su propiedad.

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) confirmó este jueves el hallazgo sin vida de Patrick Joseph Weber, ciudadano estadounidense de 71 años, quien había sido reportado como desaparecido el pasado 25 de febrero en la comisaría de San Carlos.

El hallazgo

El cuerpo fue localizado en la zona de muelles de San Carlos, específicamente debajo de un velero contiguo al de su propiedad. En las labores de recuperación participó personal de la Secretaría de Marina Armada de México (SEMAR).

Tras el rescate, peritos de la Fiscalía procesaron la escena y trasladaron el cuerpo para realizar la necropsia de ley, con el objetivo de determinar la causa exacta del fallecimiento.

Sin indicios de violencia

De acuerdo con el reporte oficial de la FGJES, las investigaciones preliminares sugieren que no se trató de un hecho delictivo violento. Las autoridades destacaron los siguientes puntos:

  • Propiedades intactas: No se encontraron signos de saqueo o violencia en su departamento ni en su embarcación.
  • Vehículo asegurado: Su automóvil de modelo reciente fue hallado sin alteraciones en el estacionamiento del lugar.
  • Pertenencias personales: Al momento del hallazgo, el cuerpo conservaba entre sus prendas su teléfono celular y su cartera.

Seguimiento diplomático

Debido a la nacionalidad de la víctima, la Fiscalía de Sonora mantiene comunicación permanente con el Consulado General de los Estados Unidos en Hermosillo para coordinar los efectos legales y brindar la asistencia consular necesaria a los familiares.

Las autoridades esperan los resultados de los exámenes forenses para determinar si el deceso se debió a causas naturales o a un accidente en la zona de muelles.

