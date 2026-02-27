Noticias Zar Antidrogas de EEUU visita la Basílica de Guadalupe en México: "Con la bendición de Dios venceremos la plaga de los cárteles" En su visita de trabajo en México, Sara Carter visitó la Villa, y previo a eso se reunió con el embajador de EUA en México Ronald Johnson y el canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente.



La directora de la Oficina de la Política Nacional de Control de Drogas, Sara Carter acudió este día a "la sagrada Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe", así lo dio a conocer la ONDCP.

"La fe sigue siendo un pilar fundamental en la lucha contra la drogadicción, guiando la prevención, la sanación y la recuperación de las comunidades de todo el mundo. Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de las Américas, ruega por nosotros".

La zar antidrogas expresó a través de la cuenta de la ONDCP su fe, señaló que no solo es la piedra angular de su vida, sino también de la Estrategia Nacional para el Control de Drogas. Y pidió por los pueblos de Estados Unidos y México, "que están bajo la protección de Nuestra Señora de Guadalupe".

Con la bendición de Dios y su Providencia, venceremos la plaga de los cárteles y los venenos que nos infligen a nosotros y a nuestros hijos

“Faith is not only the cornerstone of my life, but our National Drug Control Strategy. I pray for the people of the United States and Mexico who are under the protection of Our Lady of Guadalupe. With God’s blessings and His Providence, we will overcome the plague of cartels and… pic.twitter.com/8OAzkiYyIN — ONDCP (@ONDCP) February 26, 2026

Cooperación con respeto a la soberanía

Durante su visita a México, tuvo una reunión de trabajo con el canciller de México, Juan Ramón de la Fuente; así lo informó la Secretaría de Relaciones Exteriores. De acuerdo con la cancillería, se fortalece la cooperación bilateral en materia de salud pública y prevención del consumo de drogas, basada en el respeto irrestricto a la soberanía e integridad territorial.

Destacó que el diálogo que tuvieron ambas representaciones les permitió el intercambio de buenas prácticas en materia de salud pública —orientado a campañas preventivas de concientización—, al igual que desarticular aún más las cadenas de suministro de sustancias ilícitas y el avance conjunto para contener el tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas, así como el tráfico de armas.

📸 El canciller Juan Ramón de la Fuente sostuvo una reunión de trabajo con Sara Carter (@SaraCarterDC), directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos (@ONDCP), para fortalecer nuestra cooperación bilateral en materia de salud pública y… pic.twitter.com/pbupe64wKq — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) February 26, 2026