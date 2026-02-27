Noticias

Zar Antidrogas de EEUU visita la Basílica de Guadalupe en México: "Con la bendición de Dios venceremos la plaga de los cárteles"

En su visita de trabajo en México, Sara Carter visitó la Villa, y previo a eso se reunió con el embajador de EUA en México Ronald Johnson y el canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente.

N+ Univision
N+ Univision
Video Donald Trump pide a México intensificar lucha contra cárteles y drogas desde Truth Social

La directora de la Oficina de la Política Nacional de Control de Drogas, Sara Carter acudió este día a "la sagrada Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe", así lo dio a conocer la ONDCP.

"La fe sigue siendo un pilar fundamental en la lucha contra la drogadicción, guiando la prevención, la sanación y la recuperación de las comunidades de todo el mundo. Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de las Américas, ruega por nosotros".

Video Cártel Jalisco Nueva Generación enfrentaría una reestructura tras muerte de “El Mencho”

La zar antidrogas expresó a través de la cuenta de la ONDCP su fe, señaló que no solo es la piedra angular de su vida, sino también de la Estrategia Nacional para el Control de Drogas. Y pidió por los pueblos de Estados Unidos y México, "que están bajo la protección de Nuestra Señora de Guadalupe".

Con la bendición de Dios y su Providencia, venceremos la plaga de los cárteles y los venenos que nos infligen a nosotros y a nuestros hijos

Cooperación con respeto a la soberanía

Durante su visita a México, tuvo una reunión de trabajo con el canciller de México, Juan Ramón de la Fuente; así lo informó la Secretaría de Relaciones Exteriores. De acuerdo con la cancillería, se fortalece la cooperación bilateral en materia de salud pública y prevención del consumo de drogas, basada en el respeto irrestricto a la soberanía e integridad territorial.

Destacó que el diálogo que tuvieron ambas representaciones les permitió el intercambio de buenas prácticas en materia de salud pública —orientado a campañas preventivas de concientización—, al igual que desarticular aún más las cadenas de suministro de sustancias ilícitas y el avance conjunto para contener el tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas, así como el tráfico de armas.


