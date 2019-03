"Pensé que podía morir en un matorral": esta periodista sobrevivió a los ataques de los grupos armados que defienden a Maduro

Nunca había escuchado tantos disparos. Eran ráfagas interminables. Resultaba imposible distinguir si eran bombas lacrimógenas o perdigones. Sólo quedaba correr, y a mí siempre se me ha dado muy bien. Ni siquiera vi sus caras. Sólo escuché las motos y los disparos. Secos. Como los describen quienes quieren demostrar que saben de armas. “¡Llegaron los colectivos!”. No hacía falta que lo advirtieran.

En la pared trasera, desde una casa humilde, un muchacho y una señora me llamaban: “¡Periodista, periodista, véngase para acá! ¡Salte y entre a mi casa!”. Siempre he sido torpe, así que le pedí a otras dos reporteras que me acompañaban que me ayudaran a levantarme para pasar al otro lado. El pantalón se quedaba enganchado en las puntas filosas de esa pared. Tenía los dedos llenos de polvo de cemento y los nudillos mallugados. Pero ya estaba a salvo.

“Son tiros”, decían unos. Otra persona intentaba calmar a una señora nerviosa: “No. Ya no son tiros. Quédate tranquila que esas son lacrimógenas… ¡Ah no, coño! Sí, son tiros de rifle”.

Pero a todos nos agobiaba lo misma pregunta: ¿qué pasa si entran? Preferimos no pensar más en eso y avisarles a nuestros familiares que estábamos bien. Pero la realidad era imposible de evadir. “Quédense quietos y no hablen que la Guardia está en la casa del lado”, dijo una de las mujeres que se arriesgó a asomarse por una ventana a ver qué tan cerca estaba la amenaza.

Éramos siete personas compartiendo un sedán de los más pequeños del mundo automotriz. Otra vez apretujados, pero vivos. A mis dos compañeras de viaje y a mí no nos pasó nada. Nada en comparación con las historias que comenzamos a escuchar al salir del que me he empeñado en llamar, en estos días, el lado comunista del muro. Nuestra historia fue nada frente a la tragedia que vivieron otros, amenazados con pistolas agitadas hacia el cielo. Apuntados al estómago o la cabeza. Robados. Golpeados. Humillados. No. No nos pasó nada. Gracias a esa señora.