La ilusión del cambio en Venezuela espera en un campamento: cientos de voluntarios se quedan varados en Cúcuta

Días después, Domínguez no puede creer que esté varada en un campamento improvisado en esa ciudad colombiana, lejos de su hija de 18 meses a la que dejó en San Cristóbal, y durmiendo en el suelo sobre cartones junto a decenas de sus compatriotas que, como ella, llegaron convocados por el llamado de ayuda del presidente interino.

“Anoche dormí en el piso teniendo cama y televisor allá”, lamentaba el domingo por la mañana. “Estoy sin palabras, no me esperaba esto. Yo pensaba que esto iba a tener un final feliz”. Aunque es licenciada en administración de empresas, en Venezuela Domínguez se busca la vida haciendo donas y tortas para vender.

La mujer llegó de voluntaria a Cúcuta tras inscribirse en ‘Voluntarios por Venezuela’ , la web que abrió el equipo de Guaidó para quienes querían participar en la entrega y distribución de la ayuda humanitaria. Lo hizo pensando principalmente en el futuro de su hija y en un primo suyo que sufre de convulsiones y necesita medicamentos que no consigue en su país.

“No teníamos plan B si no entraba”

Frustradas por no haber podido llevar la ayuda a Venezuela y con menos esperanzas de que comience la transición que tanto desean, cientos de personas se vieron obligadas a buscar refugio el sábado en la ciudad colombiana después de que el intento de entrega de ayuda acabara con los voluntarios reprimidos en los puentes Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander y con la tercera misión, en el puente de Tienditas, abortada por motivos de seguridad.

Esa noche, los voluntarios durmieron en cartones colocados en el suelo bajo unos techos de paja, en un lugar que no tenía ni baños ni agua potable. Además, muchos estaban desesperados porque se habían quedado sin dinero, comida, ni ropa para cambiarse y tampoco podían contactar a sus familias para decirles que estaban bien.

Jorge está esperando a que vuelvan a abrir la frontera para regresar y, aunque confiesa tener miedo de perder su trabajo en un hospital público por apoyar la causa, dice que no dudaría en volver a defender el envío de insumos si se lo piden: “Si mañana toca ir otra vez a enfrentarse, yo voy otra vez porque es una ayuda para todos nosotros”, afirma.

Cruzar por la trocha

Con la frontera cerrada, la única opción para transitar entre Colombia y Venezuela por tierra son las trochas, los cruces no oficiales entre ambos países que son más peligrosos, ya que suelen estar controlados por grupos armados o contrabandistas que cobran peajes a quienes transitan por ellas.

Esa opción fue la que tomaron más de medio centenar de personas que salieron a primera hora de la tarde del domingo desde el puente Francisco de Paula Santander, que une Cúcuta con Ureña, mientras un grupo de jóvenes de la resistencia, no conformes con la instrucción del equipo de Guaidó de abortar la misión del envío de ayuda, aún combatía bajo el puente con grupos afines al gobierno de Maduro.

Tras pasar casi ocho horas en el camino y cruzar el río a pie, el grupo llegó a sus lugares de origen en el estado Táchira. Según Rojas, para hacer el viaje, Colombia les ofreció ayuda logística, mientras que del lado venezolano contaron con el apoyo de miembros de la Fuerza Armada bolivariana que no están de acuerdo con lo que está haciendo Maduro.

"A los militares no los vemos como enemigos. Maduro tiene que tener en cuenta que la Fuerza Armada no está a favor de él", añadió el voluntario, quien asegura que muchos agentes venezolanos están en contra del gobernante pero no se atreven a desertar por miedo de cruzar la frontera.