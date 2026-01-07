Venezuela EEUU levantará algunas de las sanciones contra Venezuela para permitirle vender su petróleo El gobierno de Donald Trump anunció este miércoles que levantará "selectivamente" algunas de las sanciones impuestas contra la industria petrolera venezolana, a fin de permitir que se pueda comercializar el petróleo de Venezuela en los mercados globales, en medio de las presiones impuestas por Washington al gobierno encargado en Caracas para que cumpla con las demandas de EEUU tras la captura de Nicolás Maduro.

Por: Ernesto Tovar Síguenos en Google

Video Trump levantará selectivamente las sanciones a Venezuela para permitir la venta de petróleo

Estados Unidos anunció este miércoles que levantará algunas de las sanciones impuestas contra la actividad petrolera venezolana desde hace más de un lustro, para permitir que el petróleo venezolano pueda ser comercializado en los mercados internacionales, en medio de las presiones impuestas por Washington al gobierno de la "presidenta encargada" Delcy Rodríguez en Caracas para que cumpla con las demandas de EEUU tras la captura de Nicolás Maduro.

El Departamento de Energía informó que EEUU "está retirando selectivamente las sanciones para permitir el transporte y la venta de crudo y productos petrolíferos venezolanos a los mercados mundiales", subrayando además que "el único petróleo que se transportará dentro y fuera de Venezuela será a través de canales legítimos y autorizados, de conformidad con la legislación estadounidense y la seguridad nacional".

PUBLICIDAD

Las sanciones petroleras contra Venezuela se iniciaron en 2017, abarcando medidas técnicas, comerciales o financieras que impiden la venta de petróleo venezolano en EEUU, el uso de los mercados financieros estadounidenses para tramitar pagos del petróleo venezolano o para comercializar los bonos de deuda venezolanos de la petrolera estatal Pdvsa, y el impedimento del envío de componentes como diluentes para mejorar el petróleo pesado y extrapesado venezolano.



Estas sanciones ayudaron a que, con la mala gestión y corrupción en la Pdvsa chavista—principal petrolera del país— se derrumbara la producción, que pasó de un pico de 3,000,000 de barriles en 2007 a unos 570,000 barriles por día en 2022, según la OPEP, para luego lograr una recuperación hasta una media cercana a los 900,000 barriles por día a finales de 2025.

Con el levantamiento de algunas de estas sanciones, el Departamento de Energía explica que el diluyente producido en Estados Unidos "fluirá hacia Venezuela, como es requerido para mezclar, mejorar y optimizar la producción y el transporte de los crudos extrapesados venezolanos".

Las reservas probadas de petróleo de Venezuela superan los 300,000 millones de barriles —superando a Arabia Saudita o EEUU— pero el grueso de esos yacimientos son de petróleo pesado y extrapesado que requiere mezclarse para obtener un producto atractivo para los mercados.

EEUU y Venezuela, una relación petrolera de larga data

Durante años, Estados Unidos fue el principal cliente petrolero de Venezuela, y muchas de las refinerías de la costa del Golfo de México están optimizadas para recibir los tipos de crudo venezolano. Según datos del Departamento de Energía, en 1997 Estados Unidos llegó a importar 1.77 millones de barriles por día de petróleo y productos derivados.

PUBLICIDAD

Tras la imposición de sanciones, esos volúmenes pasaron a solo 92,000 barriles por día en 2019, y cero en los años 2021, 2021 y 2022. Luego, en 2023, tras una licencia entregada por Joe Biden a la estadounidense Chevron para operar en Venezuela, los envíos a EEUU desde el país sudamericano se reactivaron, promediando 132,000 barriles diarios ese año, y 231,000 barriles por día en 2024.

Actualmente Chevron dispone de una licencia petrolera que le permite producir unos 230,000 barriles diarios de petróleo que se envían a territorio estadounidense, pero que impide que esos ingresos petroleros sean transferidos al gobierno de Venezuela, previamente a cargo de Nicolás Maduro, y ahora de Delcy Rodríguez.

El Departamento de Energía, confirmando las palabras de Trump de este martes cuando anunció que Venezuela entregaría hasta 50 millones de barriles de crudo para vender en los mercados petroleros, afirmó también este miércoles que los fondos por las ventas del petróleo "se desembolsarán en beneficio del pueblo estadounidense y del pueblo venezolano, a discreción del gobierno de los Estados Unidos".

El gobierno de Trump ha asegurado que esas ventas se harán a "precio de mercado" y no con descuentos, como tenía que hacer el gobierno de Maduro al operar en el mercado negro ante las sanciones.

Según el Departamento de Energía, esas ventas discrecionales del petróleo "continuarán indefinidamente".

Y se explica que "estas ventas de petróleo comenzarán de inmediato", con el volumen sugerido por Trump. Esto fue confirmado este miércoles por la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), que reconoció una negociación y llamó a la transacción como "estrictamente comercial", con "criterios de legalidad, transparencia y beneficio" mutuos, y bajo un esquema "similar al vigente con empresas como Chevron".

PUBLICIDAD

Todos los fondos por la venta del crudo y productos derivados, "se depositarán primero en cuentas controladas por Estados Unidos en bancos reconocidos a nivel mundial, para garantizar la legitimidad e integridad de la distribución final de los ingresos", informa el Departamento de Energía.

Trump se reunirá con petroleras sobre Venezuela

La presión militar del gobierno de EEUU iniciada en agosto contra el depuesto régimen de Nicolás Maduro se acentuó en diciembre con el anuncio de un bloqueo "completo y total" de los petroleros sancionados por Washington que viajarán desde o hacia Venezuela para comercializar el petróleo venezolano —la llamada 'flota fantasma' que oculta su ubicación o verdadera bandera— en evasión de las sanciones.

Pero incluso tras la captura de Maduro en Caracas el pasado fin de semana , el presidente Trump afirmó que el embargo seguía en completa aplicación, con el poderoso despliegue militar naval en el Caribe, hasta que las demandas de EEUU "sean satisfechas por completo".

Este embargo ha impedido que Venezuela exporte su producción petrolera, lo que empezó a agotar la capacidad de almacenamiento local y empujó a una leve reducción de la extracción de crudo.

Al respecto, el secretario de Energía, Chris Wright, dijo este miércoles que "vamos a comercializar el crudo que sale de Venezuela, primero este petróleo almacenado, y luego de forma indefinida en el futuro", tal y como explicó su departamento.

"Venderemos la producción que sale de Venezuela en el mercado. Contaremos con Estados Unidos como proveedor del diluyente que se encuentra allí para permitir la producción. Vamos a hacer que vuelva a fluir", confirmó Wright, dando detalles técnicos sobre el diluente que Venezuela había estado importando desde países como Rusia o Irán.

PUBLICIDAD

Una de las primeras declaraciones de Trump tras el derrocamiento de Maduro fue que era necesario "arreglar" la industria petrolera venezolana para generar prosperidad para el país.

Y en este sentido, este miércoles la Casa Blanca anunció que Trump se reunirá el viernes con los jefes de las petroleras estadounidenses para "discutir obviamente sobre la inmensa oportunidad que tienen ante sí estas empresas" con las perspectivas de negocio en Venezuela.

Pero la intención del gobierno de EEUU no solo se limita a las opciones para sus petroleras, sino que también implicaría excluir a rivales como estratégicos como Rusia o China del sector enerético venezolano, según un reporte de ABC News de este martes.

La nota indica que la administración Trump le habría pedido a Delcy Rodríguez que deben cumplir la exigencia de la Casa Blanca de excluir a China, Rusia, Irán o Cuba, y romper los lazos económicos con estos países; así como acceder a ser socios en el área petrolera exclusivamente con Estados Unidos para comercializar el crudo pesado.

Trump ha advertido que la "presidenta encargada" Delcy Rodríguez debe cooperar con EEUU o "pagará un precio muy alto", en una llamada con la revista The Atlantic. El anuncio de Pdvsa de la negociación de volúmenes de crudo parece mostrar la disposición de las autoridades interinas en Venezuela de cumplir con las demandas de EEUU.

Uno de los principales afectados de la paralización de las exportaciones de crudo venezolanas es Cuba, que ha recibido decenas de miles de barriles diarios durante las décadas del chavismo en el poder en Caracas, para aliviar su disminuida y crítica economía comunista centralizada.

PUBLICIDAD

Y ante las nuevas perspectivas petroleras con Venezuela, este miércoles la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum reconoció que México se ha vuelto un "proveedor importante" de petróleo para Cuba.

Según expertos, Venezuela llegó a enviar a la isla años atrás hasta 100,000 barriles de petróleo diarios, pero estas cifras cayeron en los últimos años a "un promedio de 30,000 a 35,000 barriles diarios", detalla Jorge Piñón, investigador de la Universidad de Texas, a la AFP.

Petroleros incautados y quejas de Rusia y China

El embargo petrolero de EEUU a barcos de la 'flota fantasma' significó que este miércoles fuerzas militares estadounidenses incautarán otros dos barcos petroleros vinculados con Venezuela.

El buque M/V Bella 1 fue detenido en aguas del Atlántico Norte "por violación de las sanciones de EEUU" con una orden emitida por una corte federal estadounidense, anunció el Comando Europeo del Ejército de EEUU en redes sociales.

Este buque había estado en persecución por los Guarda Costas de EEUU desde hace varias semanas, y según la Fiscal General Pam Bondi, ha transportado crudo sancionado de Venezuela e Irán.

El buque M/V Bella 1 rastrado por los Guarda Costas de EEUU en aguas del Océano Atlántico Imagen U.S. European Command/X

El Bella 1, en su intento de evadir a las autoridades, cambió su bandera y pintó un nuevo nombre en su casco, afirmó la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

En esta operación EEUU contó con la asistencia de Reino Unido, que anunció a través de su Ministerio de Defensa que proporcionaron "ayuda operacional preplaneada", incluyendo la participación del buque militar británico Tideforce, y de la Real Fuerza Aérea.

PUBLICIDAD

El gobierno británico dijo que "facilitaron la operación en total cumplimiento con las leyes internacionales", mientras que EEUU dijo que el barco viajaba sin bandera, una violación a las leyes marítimas. "El embargo petrolero contra el petróleo sancionado de Venezuela está en vigencia en cualquier parte del mundo", dijo el secretario de Defensa, Pete Hegseth, en sus redes sociales.

El Bella 1, según muestran las bases de datos marítimas, pasó a llamarse Marinera y enarboló una bandera rusa, reportó AP. Y tras su incautación, Moscú se quejó por la actuación militar de EEUU y Gran Bretaña.

El Ministerio de Relaciones Exteriores ruso afirmó el miércoles que tenía información sobre la presencia de ciudadanos rusos entre la tripulación del Marinera.

"Teniendo en cuenta la información recibida sobre la presencia de ciudadanos rusos entre la tripulación, exigimos a la parte estadounidense que garantice un trato humano y digno hacia ellos, respete estrictamente sus derechos e intereses y no obstaculice su rápido regreso a su patria", afirmó el ministerio en un comunicado difundido por las agencias de noticias estatales rusas Tass y RIA Novosti.

Por otra parte, el legislador ruso Andrei Klishas condenó la acción de Estados Unidos como "piratería descarada".

El segundo petrolero incautado este miércoles por EEUU fue el M Sophia, abordado en aguas del Caribe por transportar ilícitamente cargamentos de petróleo.

El barco navegaba "en la oscuridad", ya que no ha transmitido datos de ubicación desde julio.

PUBLICIDAD

Samir Madani, cofundador de TankerTrackers.com, dijo que su organización utilizó imágenes satelitales y fotos a nivel de superficie para documentar que al menos 16 petroleros habían abandonado la costa venezolana desde el sábado, después de que Estados Unidos capturara a Maduro.

El M Sophia es uno de esos barcos, dijo Madani, citando una foto reciente que lo muestra en las aguas cercanas a la Terminal Jose, el principal centro de exportación de petróleo de Venezuela.

Windward, una empresa de inteligencia marítima que rastrea este tipo de buques, dijo en una rueda de prensa que el M Sophia cargó en la terminal el 26 de diciembre y transportaba alrededor de 1.8 millones de barriles de petróleo crudo, una carga que tendría un valor aproximado de 108 millones de dólares al precio actual de unos 60 dólares por barril.

China, por su parte, dijo este miércoles que la exigencia del gobierno de Trump a Venezuela de que asigne prioridad a EEUU en la venta de sus recursos es un acto de intimidación, según una declaración distribuida por el gobierno venezolano.

Este miércoles el secretario de Estado, Marco Rubio, uno de los altos funcionarios de la administración a cargo de la situación en Venezuela, dejó entrever que Venezuela está cooperando tras la incautación del M Sophia en el Caribe.

Caracas "quiere que ese petróleo que fue incautado forme parte del acuerdo" para que Washington controle la venta de crudo venezolano, dijo Rubio a periodistas tras una audiencia en el Congreso.

Los otros dos barcos incautados por EEUU en diciembre, el Skipper y el Centuries, fueron trasladados hasta el Golfo de México frente a Texas, donde permanecen, según datos de la web MarineTraffic.