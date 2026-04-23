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Operativo en Durango deja 10 detenidos de la ‘Gente del Guano’

Las autoridades informaron los detalles del operativo contra el grupo delictivo de Aureliano Guzmán Loera, hermano de "El Chapo" Guzmán

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Por:N+ Univision
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Video ¿Quién es Aureliano Guzmán Loera, el hermano de 'El Chapo' por quien la DEA ofrece una millonaria recompensa?

La Secretaría de la Defensa Nacional del Gobierno de México dio a conocer hoy, jueves 23 de abril de 2026, detalles del operativo en contra del grupo del hermano de "El Chapo" Guzmán; hay 10 detenidos de la "Gente del Guano".

La acción fue ejecutada por elementos del Ejército Mexicano, la Marina y la Guardia Nacional, bajo coordinación de las comandancias de la III Región Militar y la IV Región Naval, en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad, quienes realizaron una operación en el poblado de La Cebadilla, municipio de Tamazula, Durango.

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¿Quiénes son los detenidos?

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Durante el despliegue fueron detenidas 10 personas presuntamente vinculadas con el grupo criminal conocido como "Gente del Guano", una facción relacionada con el Cartel del Pacífico.

Este grupo es señalado como afín a Aureliano Guzmán Loera, alias "El Guano", identificado como hermano de Joaquín "El Chapo" Guzmán. Entre los detenidos están:

  • Abel "N", considerado mano derecha y persona de confianza del líder del grupo.
  • Eber Israel "N", presunto operador financiero y logístico, vinculado con la adquisición de armamento, drones y explosivos.
  • Etzair Lugo "N", identificado como jefe de seguridad y responsable de confrontaciones contra grupos rivales.
Armas incautadas por las autoridades mexicanas durante el operativo contra el grupo delictivo “Gente del Guano”, encabezado por Aureliano Guzmán Loera, alias “El Guano”, hermano de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Armas incautadas por las autoridades mexicanas durante el operativo contra el grupo delictivo “Gente del Guano”, encabezado por Aureliano Guzmán Loera, alias “El Guano”, hermano de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Imagen Secretaría de Defensa Nacional del Gobierno de México.


Como resultado del operativo, las autoridades reportaron el aseguramiento de diverso armamento de alto poder, entre lo que se incluye una ametralladora tipo Minimi calibre 5.56 mm, diez armas largas de distintos calibres, un arma corta, artefactos explosivos, cargadores y cartuchos útiles. Según las autoridades mexicanas, la inteligencia del operativo provino de información nacional y cooperación con mandos de Estados Unidos.

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Los detenidos y el material asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República en Culiacán, Sinaloa, para las investigaciones correspondientes. El Gabinete de Seguridad de México reiteró su compromiso de fortalecer la seguridad.

Video El 'Chapo' Guzmán manda carta escrita a mano y en inglés al juez Brian Cogan; ¿qué escribió el narcotraficante?
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