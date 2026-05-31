Registro de votantes El candidato de la ultraderecha De la Espriella y el oficialista Cepeda disputarán la presidencia de Colombia en segunda vuelta Los colombianos volverán a las urnas el próximo 21 de junio para elegir a su próximo presidente. Iván Cepeda, candidato de izquierda respaldado por el oficialismo, y Abelardo de la Espriella, representante de la derecha conservadora, se enfrentarán en una segunda vuelta marcada por la polarización política y el debate sobre el futuro del país

Video Colombia elige presidente entre 11 candidatos en una elección clave

Colombia definió este domingo a los dos candidatos que disputarán la Presidencia de la República en la segunda vuelta electoral del próximo 21 de junio. Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella lograron avanzar al balotaje tras imponerse sobre el resto de los aspirantes en una elección considerada una de las más trascendentales para el futuro político del país.

Con el 98,27 % de las mesas contabilizadas, De la Espriella ha obtenido 10.192.087 votos (43,74 %) y Cepeda, 9.529.885 (40,90 %), números que los hacen inalcanzables para el resto de candidatos.

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La jornada electoral convocó a más de 41 millones de ciudadanos habilitados para votar en todo el territorio nacional. Los centros de votación abrieron desde las primeras horas de la mañana bajo un amplio despliegue de seguridad y, de acuerdo con los reportes preliminares de las autoridades electorales y observadores internacionales, la elección transcurrió sin incidentes graves que afectaran el desarrollo general de la votación.

Durante las elecciones, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, llamó a los ciudadanos a participar y a defender la transparencia del proceso. A través de sus redes sociales, insistió en la importancia de acudir a las urnas y vigilar el conteo de votos.

"Invito a votar para decidir el rumbo de Colombia e invito a partir de las 4 de la tarde a cuidar el voto", escribió en X.

El mandatario también se convirtió en protagonista de una controversia luego de revelar públicamente su voto al mostrar ante las cámaras la boleta marcada a favor de Iván Cepeda y su fórmula vicepresidencial, Aida Quilcué, luego de haber votado en una casilla de votación en Bogotá.

La definición de una segunda vuelta no representó una sorpresa para analistas y encuestadoras. Durante las semanas previas a la elección, los sondeos mostraban que ningún candidato tenía posibilidades reales de superar el umbral del 50% más uno de los votos requerido para ganar en primera vuelta, por lo que el escenario más probable era una nueva cita en las urnas.

Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, se consolidó como la principal figura de la izquierda colombiana y como el aspirante más cercano al proyecto político impulsado por el presidente Gustavo Petro. Su campaña se centró en la defensa de las reformas sociales promovidas por el actual gobierno, así como en propuestas relacionadas con la reducción de la desigualdad, el fortalecimiento de los programas sociales y la transformación del sistema de salud.

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Del otro lado estará Abelardo de la Espriella, abogado penalista y una de las figuras más visibles de la derecha colombiana, quien fue candidato del movimiento Defensores de la Patria. Durante la campaña construyó su candidatura alrededor de temas como la seguridad, el combate al crimen organizado, el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad y una agenda económica favorable a la inversión privada y al libre mercado.

Con el cierre de las urnas a las 4:00 de la tarde, hora local, concluyó la jornada de votación en Colombia y comenzó el proceso de preconteo, mediante el cual la Registraduría Nacional empezó a difundir los primeros resultados preliminares de la elección presidencial.

Video Comunidad colombiana votó en el sur de la Florida

Fueron varios candidatos

La elección presidencial de 2026 contó originalmente con 13 candidatos inscritos en el tarjetón electoral. Sin embargo, durante la campaña algunos aspirantes retiraron sus candidaturas o declinaron en favor de otros proyectos políticos, por lo que la competencia efectiva se concentró en un grupo más reducido de contendientes rumbo a la primera vuelta.

Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella lograron imponerse en una elección que contó con la participación final de 11 candidatos presidenciales, reflejo de la fragmentación política que caracterizó la carrera por la sucesión de Gustavo Petro. La amplia oferta electoral incluyó aspirantes de izquierda, centro y derecha, aunque finalmente fueron estos dos proyectos políticos los que consiguieron avanzar a la segunda vuelta.

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El resultado deja planteada una elección de alto contraste ideológico. Los votantes deberán decidir para el periodo presidencial 2026-2030 entre la continuidad de buena parte de las políticas impulsadas por el gobierno de Petro o un cambio de rumbo encabezado por una propuesta conservadora que promete endurecer la estrategia de seguridad y revisar varias de las reformas aprobadas durante la actual administración.

La campaña rumbo a la segunda vuelta estará marcada por debates sobre seguridad, economía, empleo, salud, lucha contra la pobreza y relaciones internacionales. También será clave el respaldo que otorguen los candidatos eliminados y la capacidad de ambos finalistas para atraer a los votantes indecisos.

Con el balotaje ya definido, Colombia entra en una nueva etapa de la contienda presidencial. Durante las próximas semanas, Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella buscarán convencer al electorado de que representan la mejor opción para gobernar una nación que llega a esta elección profundamente dividida entre dos visiones opuestas sobre su futuro.