Noticias Cae banda de latinoamericanos que robó en mansiones de estrellas de la NBA y la NFL Una cámara de seguridad de una estación de servicio y dos billetes de autobús les delataron. Los arrestados están acusados de integrar una organización criminal internacional que perpetró asaltos en los domicilios de deportistas de élite como Patrick Mahomes, Joe Burrow, Travis Kelce y el ex tenista Juan Martín del Potro

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Cuatro ciudadanos chilenos y uno argentino fueron detenidos acusados de integrar una organización criminal internacional vinculada al robo en la vivienda del extenista Juan Martín Del Potro.

El grupo, con antecedentes en asaltos a figuras de élite de la NBA y la NFL en Estados Unidos, fue identificado tras una investigación que combinó cámaras de seguridad, registros vehiculares y cooperación internacional entre Interpol, el FBI y fuerzas de seguridad de Argentina y Chile.

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La infracción y el error que los delató

El pasado 24 de mayo se ejecutó el arresto de Ignacio Zuñiga Cortes y Bastián Jiménez Freraut, ambos de 23 años y con alerta roja de Interpol, en la terminal de Retiro de Buenos Aires, Argentina.

Gracias a la colaboración entre instituciones, fue posible arrestar también a Rodolfo Cartes Escobar, de 35 años y Alfredo Espinosa Gallardo, de 23. La banda también contaba con la participación del argentino Walter D’Amelio, de 39 años.

El punto de quiebre en la investigación fue una multa de tránsito detectada en la Ciudad de Buenos Aires. A partir de ese registro, los agentes vincularon a Zuñiga Cortes con un Chevrolet Astra captado por cámaras en las inmediaciones de la vivienda de Del Potro el día del robo.

Pero los delincuentes cometieron otro error que fue fundamental para su captura. Bastían Jiménez Freraut e Ignacio Zuñiga Cortes intentaron abordar un autobús hacia la frontera de Misiones en la terminal bonaerense de Retiro. Ambos habían anotado sus nombres reales y en un control rutinario saltó la alarma de captura internacional de la Interpol por asaltos a deportistas de élite en EEUU que pesaba sobre ellos cuando revisaron la lista de pasajeros.

Golpes planificados contra figuras de élite

El asalto al extenista ocurrió el 15 de mayo en una casa ubicada en el barrio Don Bosco, de Tandil, en Buenos Aires. Según la causa, los delincuentes vigilaban a sus víctimas y aprovecharon la salida de la madre del extenista para ingresar. Se llevaron dinero, joyas, relojes, trofeos y objetos personales de valor.

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Las autoridades sostienen que el grupo operaba con un método sistemático: alquilaban vehículos, reservaban hoteles como base y estudiaban los movimientos de sus objetivos antes de actuar.

Ese mismo esquema habría sido utilizado en robos contra deportistas de alto perfil en Estados Unidos, entre ellos el mariscal de campo Patrick Mahomes, el quarterback Joe Burrow, el basquetbolista Bobby Portis y el ala cerrada Travis Kelce, pareja de la cantante Taylor Swift.

Investigaciones previas incluso detectaron dispositivos electrónicos utilizados durante los robos, así como fotografías y selfies tomadas por los propios delincuentes con los objetos sustraídos, lo que refuerza la hipótesis de una red internacional altamente organizada.

La Policía Federal argentina informó en un comunicado que ya fueron capturados seis integrantes de la organización criminal. Y añaden que los detenidos quedaron a disposición de la justicia, a la espera del proceso de extradición solicitado por los Estados Unidos.

Detuvimos en Retiro a dos ciudadanos chilenos con captura internacional, acusados de integrar una organización criminal dedicada al robo a reconocidos deportistas de ligas internacionales y vinculados al asalto en la vivienda de Juan Martín del Potro en Tandil. pic.twitter.com/HZx20uNc3T — Policía Federal Argentina (@PFAOficial) May 26, 2026