Noticias EEUU señala a China por intentar acceder a tecnología clave de inteligencia artificial Michael Kratsios, director de la Oficina de Política de Ciencia y Tecnología de la Casa Blanca, informó que estas actividades se estarían llevando a cabo mediante operaciones coordinadas que buscan replicar o “destilar” sistemas de IA de vanguardia

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El gobierno de Estados Unidos emitió un memorándum en el que advierte sobre la existencia de campañas organizadas por entidades extranjeras destinadas a extraer capacidades de modelos avanzados de Inteligencia Artificial ( IA) desarrollados en el país. El documento, fechado el jueves 23 de abril de 2026, fue dirigido a los jefes de departamentos y agencias ejecutivas.

Según el texto, compartido en redes sociales por Michael Kratsios, director de la Oficina de Política de Ciencia y Tecnología de la Casa Blanca, estas actividades se estarían llevando a cabo principalmente desde China, mediante operaciones coordinadas que buscan replicar o “destilar” sistemas de IA de vanguardia.

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El memorándum detalla que los actores involucrados emplean decenas de miles d e cuentas proxy para evitar ser detectados; además, utilizan técnicas conocidas como “ jailbreak” para eludir las restricciones de seguridad de los modelos y acceder a información propietaria. Estas estrategias permitirían extraer de manera sistemática capacidades clave de los sistemas de IA estadounidenses, lo que representa un desafío significativo para la protección tecnológica.

Las autoridades subrayan que el liderazgo de Estados Unidos en inteligencia artificial es resultado de décadas de inversión en investigación, innovación empresarial y capital privado. Este liderazgo, afirman, no solo impulsa el crecimiento económico, sino que también fortalece la seguridad nacional y promueve avances en ciencia y medicina; sin embargo, las actividades descritas en el documento podrían poner en riesgo esa ventaja competitiva, al facilitar que otros actores se beneficien de desarrollos sin asumir los costos asociados.

El documento concluye con un llamado a las agencias federales para fortalecer los mecanismos de protección y detección frente a este tipo de amenazas. La advertencia de la Oficina de Política de Ciencia y Tecnología muestra una creciente preocupación por la seguridad de la tecnología estratégica en un contexto de competencia global en IA.