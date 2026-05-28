Noticias Un enfrentamiento entre guerrillas deja 48 muertos en Colombia a días de las elecciones presidenciales En un contexto de ataques, asesinatos y secuestros perpetrados por grupos armados, la seguridad constituye una de las principales preocupaciones de los colombianos de cara a las elecciones presidenciales

Video Video de atentado terrorista en Colombia; ola de violencia reciente deja al menos 20 muertos y decenas de heridos

Al menos 48 guerrilleros murieron en enfrentamientos entre dos grupos disidentes de las extintas FARC en la Amazonía colombiana este jueves, según informó a la AFP un alcalde de la región, a solo unos días de las elecciones presidenciales.

En medio de la peor ola de violencia de la última década en Colombia y en vísperas de la votación del 31 de mayo, las dos facciones rebeldes se disputan los réditos del narcotráfico y la minería ilegal en el departamento del Guaviare.

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"Los cuerpos están apilados allí; es necesario retirarlos", declaró Willy Rodríguez, alcalde de San José del Guaviare, en una llamada con la AFP. Dado que las autoridades no podrán acceder al lugar de los enfrentamientos, el balance de víctimas proviene de la propia comunidad, que quedó atrapada en el fuego cruzado.

Videos que circulan en las redes sociales muestran intensas ráfagas de ametralladora provenientes del interior de una de las viviendas en esta remota zona.

Los equipos de rescate confían en que los grupos armados permitan recuperar los cuerpos de un lugar donde existe una alta probabilidad de presencia de minas antipersona.

Llegar a este punto desde la capital regional, San José del Guaviare, toma aproximadamente seis horas en un vehículo 4x4, según Rodríguez.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó que se han movilizado 408,000 miembros de la fuerza pública en todo el país para garantizar la seguridad durante las elecciones presidenciales, además de "aeronaves, buques, drones, sistemas antidrones y vehículos blindados".

"Celebrar elecciones en Colombia no es lo mismo que celebrarlas en Suiza (...) existen riesgos para la democracia, y esto no debe pasarse por alto", afirmó en Noticias Caracol.

"Es inconcebible"

El Guaviare es uno de los bastiones históricos de la guerrilla. Este territorio se encuentra actualmente en disputa entre grupos disidentes que se apartaron de los acuerdos de paz firmados en 2016 con las FARC.

Tienen "un único objetivo: la economía criminal, vivir del narcotráfico (...) Es inconcebible, es absurdo", declaró anteriormente el ministro Sánchez en Blu Radio.

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"Movilizamos unidades en la región; intentamos hacerlo por vía aérea, pero fue imposible debido a las condiciones meteorológicas, por lo que las tropas avanzan por tierra", añadió. El presidente Gustavo Petro, jefe de gobierno de Colombia, intentó negociar la paz con todos los grupos criminales y rechazó la acusación de ser indulgente con ellos.

Los rebeldes se financian mediante la extorsión, el tráfico de cocaína y la minería ilegal en zonas de protección ambiental. Asimismo, imponen un régimen de terror, con tintes de vigilancia y restricciones, sobre la población.

Los disidentes bajo el mando de Iván Mordisco —el criminal más buscado del país— y sus rivales, comandados por un sujeto con el alias de Calarcá, se enfrentarán a muerte por el control de este corredor estratégico en la Amazonía.

Una fuente militar declaró a la AFP que los combates se desataron en un segundo enfrentamiento. Por el momento, no se dispone de información sobre víctimas.

En un contexto de ataques, asesinatos y secuestros perpetrados por grupos armados, la seguridad constituye una de las principales preocupaciones de los colombianos de cara a las elecciones presidenciales.