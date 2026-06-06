Noticias

México y Estados Unidos fortalecen cooperación marítima para combatir la delincuencia organizada transnacional

Uno de los temas centrales fue el fortalecimiento de la Iniciativa de Seguridad y Protección Marítima para América del Norte (NAMSI), mecanismo trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá para combatir actividades ilícitas

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Decomisan carga de cocaína de 45 MDD, se transportaba en sofisticado túnel del narco desde México

La Secretaría de Marina (Semar) y autoridades navales de Estados Unidos reafirmaron su compromiso de fortalecer la seguridad marítima bilateral y combatir las amenazas transnacionales durante una serie de reuniones de alto nivel celebradas del 3 al 5 de junio.

El secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, sostuvo encuentros de trabajo con el vicejefe de Operaciones Navales de la Marina estadounidense, almirante James W. Kilby, y con el comandante interino de la Guardia Costera de Estados Unidos, almirante Kevin E. Lunday, con el objetivo de consolidar la cooperación entre ambas naciones.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la Semar, los encuentros permitieron reforzar una relación institucional basada en los principios de respeto a la soberanía, cooperación sin subordinación, responsabilidad compartida y confianza mutua.

Video Autoridades de Houston declaran "Zona libre de trata de personas" y presentan campaña preventiva

Las autoridades coincidieron en que el ámbito marítimo continúa siendo uno de los espacios más dinámicos de la relación bilateral, al permitir la coordinación para enfrentar amenazas comunes, proteger rutas estratégicas de comercio, preservar recursos marinos y fortalecer la seguridad de millones de personas que dependen de las actividades marítimas en ambos países.

Durante las reuniones, representantes estadounidenses reconocieron las capacidades operativas de la Armada de México en operaciones marítimas, aéreas y terrestres. También destacaron la efectividad del denominado trinomio naval mexicano, integrado por buque, helicóptero y patrulla interceptora, así como la incorporación de sistemas no tripulados para labores de vigilancia, reconocimiento y seguimiento de objetivos en el mar.

Las autoridades coincidieron en que el ámbito <b> </b>marítimo continúa siendo uno de los espacios más dinámicos de la relación bilateral
Las autoridades coincidieron en que el ámbito marítimo continúa siendo uno de los espacios más dinámicos de la relación bilateral
Imagen Semar

Más sobre Noticias

Raúl Castro reaparece en un acto político por primera vez luego de las acusaciones de EEUU en su contra
2 mins

Raúl Castro reaparece en un acto político por primera vez luego de las acusaciones de EEUU en su contra

América Latina
Conmoción nacional: hallan descuartizada a una joven desaparecida y el principal sospechoso es la expareja de su madre
5 mins

Conmoción nacional: hallan descuartizada a una joven desaparecida y el principal sospechoso es la expareja de su madre

América Latina
Perdió una beca en EEUU tras ser expulsado de una escuela en México; ahora recibirá una indemnización millonaria
2 mins

Perdió una beca en EEUU tras ser expulsado de una escuela en México; ahora recibirá una indemnización millonaria

América Latina
Petro rechaza el preconteo de las elecciones en Colombia y asegura que solo aceptará los resultados oficiales
2 mins

Petro rechaza el preconteo de las elecciones en Colombia y asegura que solo aceptará los resultados oficiales

América Latina
El candidato de la ultraderecha De la Espriella y el oficialista Cepeda disputarán la presidencia de Colombia en segunda vuelta
5 mins

El candidato de la ultraderecha De la Espriella y el oficialista Cepeda disputarán la presidencia de Colombia en segunda vuelta

América Latina
Elecciones presidenciales de Colombia 2026: más de 41 millones de votantes definirán el futuro del país
2 mins

Elecciones presidenciales de Colombia 2026: más de 41 millones de votantes definirán el futuro del país

América Latina
Al menos 2,7 millones de cubanos sufren falta de agua en medio de la crisis energética
3 mins

Al menos 2,7 millones de cubanos sufren falta de agua en medio de la crisis energética

América Latina
Un enfrentamiento entre guerrillas deja 48 muertos en Colombia a días de las elecciones presidenciales
3 mins

Un enfrentamiento entre guerrillas deja 48 muertos en Colombia a días de las elecciones presidenciales

América Latina
Cae banda de latinoamericanos que robó en mansiones de estrellas de la NBA y la NFL
2 mins

Cae banda de latinoamericanos que robó en mansiones de estrellas de la NBA y la NFL

América Latina
Detienen a sobrino de 'El Chapo' Guzmán: así fue captura de Isai 'N' en Nogales, Sonora
2 mins

Detienen a sobrino de 'El Chapo' Guzmán: así fue captura de Isai 'N' en Nogales, Sonora

América Latina

Uno de los temas centrales fue el fortalecimiento de la Iniciativa de Seguridad y Protección Marítima para América del Norte (NAMSI), mecanismo trilateral que desde 2008 coordina acciones entre México, Estados Unidos y Canadá para combatir actividades ilícitas, intercambiar información estratégica y desarrollar operaciones coincidentes en sus respectivas jurisdicciones marítimas.

Video Carta de López Obrador y revocación de visa a políticos mexicanos ¿qué hay detrás? | Análisis

En materia ambiental, México reiteró su compromiso con la protección de especies marinas y el combate a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, especialmente en el Golfo de California y el Golfo de México.

PUBLICIDAD

Las delegaciones también acordaron ampliar la cooperación en búsqueda y rescate marítimo, mediante la reactivación de los ejercicios binacionales SAREX, una mayor capacitación especializada para el personal naval y el fortalecimiento de los mecanismos de interoperabilidad ante emergencias en el mar.

Las autoridades coincidieron en que el ámbito <b> </b>marítimo continúa siendo uno de los espacios más dinámicos de la relación bilateral
Las autoridades coincidieron en que el ámbito marítimo continúa siendo uno de los espacios más dinámicos de la relación bilateral
Imagen Semar

Asimismo, se destacó la implementación del sistema SAROPS 4.5, desarrollado en coordinación con la Guardia Costera estadounidense, una herramienta tecnológica diseñada para optimizar las operaciones de búsqueda y reducir los tiempos de localización de personas, embarcaciones y aeronaves en situaciones de emergencia.

Video Decomisan carga de cocaína de 45 MDD, se transportaba en sofisticado túnel del narco desde México


La agenda bilateral incluyó además temas relacionados con la protección de infraestructura portuaria, ciberseguridad, cooperación académica, capacitación especializada y ejercicios multinacionales.

La Secretaría de Marina señaló que estos encuentros reflejan la voluntad de ambos países de mantener una cooperación que fortalezca las capacidades nacionales, respete la soberanía de cada nación y contribuya a la seguridad y estabilidad de la región.

Las autoridades coincidieron en que el ámbito <b> </b>marítimo continúa siendo uno de los espacios más dinámicos de la relación bilateral
Las autoridades coincidieron en que el ámbito marítimo continúa siendo uno de los espacios más dinámicos de la relación bilateral
Imagen Semar
Relacionados:
NoticiasMéxicoMéxico (país)Gobierno de Estados UnidosNarcosNarco submarinosDrogasDrogas y Adiccionesventa de drogaproblemas de drogas

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Chiquis: Sin Filtro
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Vecinos
Un hombre por semana
Polen
Gratis
Circo Gómez
Gratis
Las leyendas: El origen
Se Llamaba Pedro Infante
Gratis
Mirreyes vs Godínez 2: El retiro
Nunca tuvo miedo
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX