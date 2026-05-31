Noticias Petro rechaza el preconteo de las elecciones en Colombia y asegura que solo aceptará los resultados oficiales En su cuenta de X, el presidente colombiano cuestionó este domingo los resultados preliminares que dejó la jornada electoral para elegir a su sucesor, ya que denunció inconsistencias relacionadas con el software utilizado en el proceso

Video Colombia irá a segunda vuelta entre Cepeda y De la Espriella

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, cuestionó este domingo los resultados del preconteo de las elecciones presidenciales y afirmó que únicamente reconocerá los datos que arrojen los escrutinios oficiales realizados por las autoridades electorales.

Su pronunciamiento se produjo después de que los resultados preliminares de la jornada electoral perfilaran una segunda vuelta de votaciones entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, luego de que ninguno de los candidatos alcanzara más del 50% de los votos válidos necesarios para ganar la presidencia en una sola ronda.

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De acuerdo con el calendario electoral, ambos aspirantes volverán a enfrentarse en las urnas el próximo 21 de junio, cuando los colombianos elegirán quién gobernará el país durante el periodo 2026-2030.

Tras conocerse los primeros resultados de la jornada electoral, el mandatario publicó un mensaje en su cuenta de X en el que manifestó sus dudas sobre el sistema de conteo preliminar y denunció presuntas inconsistencias relacionadas con el software utilizado en el proceso.

"El llamado conteo transmitido no tiene fuerza vinculante. sus datos no son norma pública. Como presidente no acepto los resultados del preconteo de la firma privada de los hermanos Bautista, porque debiendo estar quietos los algoritmos del software de conteo y escrutinios, en la última semana fueron variados en tres oportunidades y agregaron 800.000 cédulas más de personas que no están en el censo oficial presentado", escribió.

El llamado conteo transmitido no tiene fuerza vinculante. sus datos no son norma pública. Como presidente no acepto los resultados del preconteo de la firma privada de los hermanos Bautista, porque debiendo estar quietos los algoritmos del software de conteo y escrutinios, en la… — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 1, 2026



En el mismo mensaje, Petro afirmó que existían diferencias entre el censo electoral oficial y la información utilizada por el sistema informático empleado para el conteo de votos.

"Hay dos censos en este momento, el oficial y el del software de los hermanos Bautista que tiene 800.000 personas adicionales.

Las mesas ya impugnadas demuestran que centenares de miles de votos fueron agregados.s8n existencia de sufragantes." (sic)

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Solo reconocerá los resultados de los escrutinios oficiales

Finalmente, el presidente colombiano reiteró que los únicos resultados que reconocerá serán aquellos que emitan las comisiones escrutadoras, las cuales están integradas y supervisadas por autoridades judiciales.

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"Por tanto y conforme a la ley, los resultados vinculantes que el presidente atenderá y aceptará son los de las comisiones escrutadoras dirigidas por los jueces de la República", publicó.

En Colombia, el preconteo es un mecanismo informativo que permite conocer tendencias preliminares de la votación la misma noche electoral.

Con el 99.99% de las mesas contabilizadas, De la Espriella registró 10.361.473 votos (43.74%) y Cepeda, 9.688.348 (40,90%), de acuerdo con información oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil.