Noticias Conmoción nacional: hallan descuartizada a una joven desaparecida y el principal sospechoso es la expareja de su madre El crimen mantuvo al país conmocionado por una semana, desde el día de su desaparición hasta que hallaron los restos de un cuerpo descuartizado que resultó ser el de la joven de 14 años. La investigación señala a un sospechoso clave: la expareja de su madre



Video Ola de indignación en Colombia: Acusado de feminicidio se queda presuntamente dormido en plena audiencia

Hoy Argentina, el país donde surgieron movimientos feministas de alcance internacional como la Marea Verde y Ni Una Menos, enfrenta un nuevo caso de violencia de género que ha desatado una ola de indignación nacional masiva.

La víctima es Agostina Vega, una adolescente de 14 años de Córdoba, cuyo asesinato derivó en una investigación que, hasta ahora, apunta a una sola persona: Claudio Barrelier, de 33 años, expareja de su madre.

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En N+ Univision te presentamos la cronología de los hechos conocidos hasta ahora. Desde la desaparición de Agostina la noche del 23 de mayo de 2026 hasta las decisiones judiciales de los primeros días de junio. El caso movilizó a familiares, fuerzas de seguridad y colectivos feministas en toda la provincia de Córdoba.

23 de mayo: la última vez que Agostina fue vista

La noche del sábado 23 de mayo de 2026, Agostina Vega fue vista por última vez en Córdoba. De acuerdo con el testimonio de su madre, Melisa Heredia, la adolescente estuvo jugando con su hermano de siete años y después ambos salieron a buscar empanadas al negocio del abuelo, ubicado cerca de su casa.

El niño regresó solo. "Cuando volvió su hermano, le pregunté si Agostina estaba en el negocio de su abuelo y me respondió: 'No, ma, la Agos no está'", relató la madre al diario La Nación de Argentina. Al cabo de un tiempo intentó comunicarse con ella sin obtener ninguna respuesta.

El taxista: un testimonio clave

La última persona que la vio con vida fue el taxista Ariel, quien la llevó hasta la intersección de Juan del Campillo y Fragueiro, en el barrio Cofico. "Le pregunté cuántos años tenía y me dijo que tenía 14", contó.

Según su testimonio, la adolescente dijo que iba a encontrarse con el exnovio de su madre. Al llegar, observó a un hombre encapuchado, identificado después como Claudio Barrelier. "Me dio un dólar porque no llegaba", relató el conductor.

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Días más tarde, al ver la difusión del caso por la desaparición de la adolescente, el taxista reconoció a la menor en redes sociales y contactó a la familia para brindarles información.

Miguel Heredia, abuelo de Agostina Vega, la joven de 14 años asesinada, participa en una protesta para exigir justicia durante una marcha conmemorativa del movimiento feminista "Ni Una Menos" en Córdoba, Argentina, el miércoles 3 de junio de 2026. (Foto AP/Nicolas Aguilera)

Imagen Nicolas Aguilera/AP Photo/Nicolas Aguilera

30 de mayo: hallazgo del cuerpo en Ampliación Ferreyra

Tras una semana de búsqueda, el sábado 30 de mayo las autoridades localizaron los restos de Agostina Vega en un predio de aproximadamente 240 hectáreas en Ampliación Ferreyra, en la periferia de Córdoba.

Al operativo acudieron Gabriel Vega, el padre de la adolescente, el fiscal Raúl Garzón y el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quintero. Participaron más de 200 agentes, además de drones, helicópteros y perros rastreadores.

Las autoridades confirmaron que el cuerpo había sido descuartizado y enterrado en distintos sectores del terreno.

El fiscal Garzón señaló que el crimen habría ocurrido entre las 23:30 del 23 de mayo y las primeras horas del 24 de mayo. "Todavía queda por aclarar por qué estaba Agostina ese día en esa casa", declaró, al señalar que la investigación continúa abierta.

2 de junio: acusan a la expareja de la madre de Agostina

El martes 2 de junio de 2026, la fiscalía de Argentina amplió la imputación contra Claudio Barrelier, quien pasó de estar acusado de homicidio a homicidio agravado por violencia de género.

La autopsia determinó que Agostina murió por asfixia. Además, se reportaron posibles indicios de abuso sexual; sin embargo, debido al estado del cuerpo, no fue posible llegar a una conclusión definitiva y se esperan peritajes complementarios.

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En paralelo, colectivos como Ni Una Menos realizaron movilizaciones en distintas ciudades de Argentina para exigir justicia por el caso de Agostina Vega.

Manifestantes marchan durante el aniversario del movimiento feminista "Ni Una Menos" ("Ni una menos"), exigiendo justicia para Agostina Vega, la joven de 14 años asesinada, en Córdoba, Argentina, el miércoles 3 de junio de 2026. (Foto AP/Nicolas Aguilera)

Imagen Nicolas Aguilera/AP Photo/Nicolas Aguilera

3 de junio: el vehículo de Claudio Barrelier como pista clave

El miércoles 3 de junio, el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quintero, explicó cómo se logró ubicar el área donde posteriormente fueron hallados los restos de la adolescente de 14 años.

Según detalló, los investigadores ubicaron a Claudio Barrelier en una vivienda del barrio Cofico a bordo de un Ford Ka. Luego confirmaron que ese mismo vehículo se dirigió hacia Ampliación Ferreyra, lo que permitió orientar el operativo.

"En ese momento todavía éramos optimistas de encontrarla con vida, pero mantuvimos absoluto secreto para no entorpecer la investigación", afirmó el funcionario, quien calificó el seguimiento del automóvil como "la pista clave".

El rastreo se reforzó con datos de telefonía móvil, que ubicaron al imputado durante alrededor de 40 minutos en el mismo sector, lo que permitió concentrar la búsqueda.

"Me eximo de dar detalles por respeto a la familia, pero nos encontramos con el peor escenario", agregó Quintero, quien sostuvo además que el acusado "mintió desde el primer momento".

Feminicida de Agostina ya tenía antecedentes penales

Una cámara de seguridad registró a Agostina ingresando a la vivienda de Claudio Barrelier la misma noche de su desaparición, lo que se convirtió en una de las pruebas clave del caso. El inmueble fue posteriormente investigado.

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El expediente también incorpora antecedentes previos del imputado. En mayo de 2025 había sido detenido por una denuncia de privación ilegítima de la libertad agravada; en ese caso recuperó la libertad bajo fianza y con la obligación de presentarse periódicamente ante la fiscalía.

Luego de su detención el año pasado por este caso, Barrelier habría manifestado intenciones de atentar contra su vida dentro del penal de Bouwer, por lo que recibió atención médica.

Su madre, Viviana Brizuela, expresó: "Todavía estoy en shock. Me cuesta creer todo esto. No quiero prender la televisión". También afirmó: "Pensé que era inocente. Yo lo crié con educación, con principios".

El caso continúa bajo investigación mientras las autoridades buscan esclarecer completamente lo ocurrido y determinar si existen más responsabilidades involucradas.