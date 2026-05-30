Noticias Elecciones presidenciales de Colombia 2026: más de 41 millones de votantes definirán el futuro del país La jornada electoral contará con alrededor de 123,000 mesas de votación distribuidas en 13,489 puestos. Además, 850,000 ciudadanos fueron designados como jurados de votación



Video Colombianos votan anticipadamente en Miami para la elección presidencial

Este domingo 31 de mayo se llevará a cabo la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia. Se trata de uno de los ejercicios democráticos más importantes de América Latina, ya que más de 40 millones de ciudadanos acudirán a las urnas para decidir quién representará a la nación durante los próximos cuatro años.

Cabe destacar que, de acuerdo con la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia, la jornada electoral para los ciudadanos que viven en el extranjero comenzó el 25 de mayo. En tanto, para quienes residen en el país, las votaciones se realizarán el domingo entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Video Liberan a Liliana Navarrete pero su hijo sigue retenido por ICE; podría perderse su graduación

¿Cómo será la primera vuelta de las elecciones en Colombia?

PUBLICIDAD

La jornada electoral contará con alrededor de 123,000 mesas de votación distribuidas en 13,489 puestos. Además, más de 850,000 ciudadanos fueron designados como jurados de votación, quienes se encargarán de verificar la identidad de los electores y participar en el conteo de los sufragios.

En el caso de las votaciones en el extranjero, que comenzaron el pasado 25 de mayo, se permitirá la participación de colombianos residentes en 67 países. El padrón está integrado por 777,343 mujeres y 637,318 hombres. Para este proceso se instalarán 2,181 mesas distribuidas en 253 puestos de votación.

Video Colombia dará un giro a la antigua casa museo de Pablo Escobar

¿Cuándo se sabrán los resultados de las elecciones?

Los primeros resultados comenzarán a darse a conocer pocas horas después del cierre de las urnas, programado para las 4:00 de la tarde del domingo 31 de mayo.

Un dato importante es que, si ningún candidato obtiene más del 50% de los votos válidos, Colombia celebrará una segunda vuelta presidencial el próximo 21 de junio de 2026.