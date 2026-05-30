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Elecciones presidenciales de Colombia 2026: más de 41 millones de votantes definirán el futuro del país

La jornada electoral contará con alrededor de 123,000 mesas de votación distribuidas en 13,489 puestos. Además, 850,000 ciudadanos fueron designados como jurados de votación

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Por:Armando López Muñoz
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Video Colombianos votan anticipadamente en Miami para la elección presidencial

Este domingo 31 de mayo se llevará a cabo la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia. Se trata de uno de los ejercicios democráticos más importantes de América Latina, ya que más de 40 millones de ciudadanos acudirán a las urnas para decidir quién representará a la nación durante los próximos cuatro años.

Cabe destacar que, de acuerdo con la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia, la jornada electoral para los ciudadanos que viven en el extranjero comenzó el 25 de mayo. En tanto, para quienes residen en el país, las votaciones se realizarán el domingo entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

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¿Cómo será la primera vuelta de las elecciones en Colombia?

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La jornada electoral contará con alrededor de 123,000 mesas de votación distribuidas en 13,489 puestos. Además, más de 850,000 ciudadanos fueron designados como jurados de votación, quienes se encargarán de verificar la identidad de los electores y participar en el conteo de los sufragios.

En el caso de las votaciones en el extranjero, que comenzaron el pasado 25 de mayo, se permitirá la participación de colombianos residentes en 67 países. El padrón está integrado por 777,343 mujeres y 637,318 hombres. Para este proceso se instalarán 2,181 mesas distribuidas en 253 puestos de votación.

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¿Cuándo se sabrán los resultados de las elecciones?

Los primeros resultados comenzarán a darse a conocer pocas horas después del cierre de las urnas, programado para las 4:00 de la tarde del domingo 31 de mayo.

Un dato importante es que, si ningún candidato obtiene más del 50% de los votos válidos, Colombia celebrará una segunda vuelta presidencial el próximo 21 de junio de 2026.

Algunos de los candidatos que sobresalen en la contienda son Iván Cepeda, representante del Pacto Histórico y considerado uno de los aspirantes más fuertes del bloque de izquierda; Abelardo de la Espriella, abogado y empresario identificado con propuestas enfocadas en la seguridad y la reducción de impuestos; y Paloma Valencia, senadora del partido Centro Democrático y una de las principales figuras de la derecha colombiana.

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