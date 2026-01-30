ÚLTIMA HORA
ICE busca a hijo de ‘El Chapo’ Guzmán: ¿de cuánto es la millonaria recompensa por Iván Archivaldo?

Además de Iván Archivaldo, ICE también busca a sus tres hermanos, quienes en conjunto encabezan la célula criminal conocida como “Los Chapitos”

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), ofrece una recompensa millonaria por información que conduzca a la captura de Iván Archivaldo Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, exlíder del Cártel de Sinaloa.

Además de Iván Archivaldo, ICE también busca a sus tres hermanos, quienes en conjunto encabezan la célula criminal conocida como “Los Chapitos”.

Millonaria recompensa de ICE por el hijo de ‘El Chapo’

En medio de los recientes operativos y la implementación de nuevos protocolos de ley inmigrante, ICE informó a la población, a través de un mensaje publicado en la red social X (antes Twitter), que ofrece una recompensa de 10 millones de dólares por información que permita la localización y captura de Iván Archivaldo Guzmán.

De acuerdo con ICE, Iván Archivaldo y sus hermanos heredaron las redes de narcotráfico de su padre y actualmente son quienes continúan las operaciones de tráfico de drogas, incluyendo la entrada de fentanilo y otras sustancias ilegales a Estados Unidos.

Iván Archivaldo, considerado armado y peligroso

ICE advirtió que Iván Archivaldo Guzmán debe ser considerado un fugitivo armado y peligroso. En contraste, su padre, Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, permanece cumpliendo una condena de más de 30 años de prisión por 10 delitos, entre ellos tráfico de drogas, lavado de dinero y conspiración para cometer asesinatos.

Actualmente, “El Chapo” Guzmán se encuentra recluido en una prisión federal de máxima seguridad en Estados Unidos, ubicada en Colorado, conocida como la “Alcatraz de las Rocosas”.

JICM

