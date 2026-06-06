Raúl Castro Raúl Castro reaparece en un acto político por primera vez luego de las acusaciones de EEUU en su contra El Gobierno de Cuba y el Partido Comunista cerraron filas con el expresidente Raúl Castro, ante las acusaciones que presentó Estados Unidos en su contra. “Raúl es Cuba y a Cuba no se toca", dijo el presidente Díaz-Canel

Video El impacto de las sanciones de EEUU dentro de la sociedad cubana

El expresidente de Cuba, Raúl Castro, reapareció este viernes 5 de junio durante un acto de homenaje por su 95 cumpleaños en La Habana; en medio de la presión de la administración de Estados Unidos que acusa al exmandatario por el derribo de avionetas ocurrido en 1996, hace 30 años.

Castro, actual "líder al frente de la revolución cubana", estuvo acompañado por el presidente Miguel Díaz-Canel y representantes del Partido Comunista de Cuba, el Gobierno y familiares, en el acto que también conmemoró el 65 aniversario de la creación del Ministerio del Interior.

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Durante su discurso, en un auditorio abarrotado de integrantes del PCC y el Gobierno cubano, Díaz-Canel hizo una referencia a la reciente imputación estadounidense al afirmar que “Raúl es Cuba y a Cuba no se toca”, en lo que se interpretó como un firme cierre de filas contra el sucesor de Fidel Castro.

Díaz-Canel defiende a Raúl Castro

El presidente de Cuba dedicó buena parte de su intervención a respaldar públicamente a Raúl Castro, al tiempo que denunció lo que describió como una estrategia de Estados Unidos dirigida a incrementar la presión sobre La Habana.

En su discurso, el mandatario presentó a Castro como una figura central de la historia política cubana y rechazó las acusaciones promovidas desde sectores radicados en Estados Unidos. Díaz-Canel sostuvo que dichas acciones buscan afectar la imagen del líder revolucionario mediante señalamientos relacionados con hechos ocurridos décadas atrás.



El gobernante afirmó que las acusaciones forman parte de una campaña política contra la dirigencia cubana y aseguró que la reacción popular ha sido de respaldo hacia el exmandatario, destacando la trayectoria de Castro dentro del proceso revolucionario y su papel en la conducción del país durante distintas etapas de la historia reciente.

El presidente también vinculó las denuncias contra Castro con las tensiones existentes entre La Habana y Washington. Según afirmó, la presión ejercida por Estados Unidos no se limita a las sanciones económicas, sino que incluye campañas de descrédito dirigidas contra dirigentes e instituciones cubanas.

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Díaz-Canel lanza advertencia a Washington

Otro de los ejes centrales de la intervención fue la advertencia sobre una posible escalada de las tensiones bilaterales. Díaz-Canel sostuvo que determinados sectores estadounidenses estarían promoviendo narrativas destinadas a presentar a Cuba como una amenaza para la seguridad nacional de ese país, pero afirmó que se trata de una mentira.

“Con más mentiras se pretende construir un pretexto para una agresión militar a Cuba”, declaró el mandatario al cuestionar informaciones que, según dijo, buscan justificar una eventual intervención contra la isla.

El presidente Díaz-Canel señaló además que existen grupos que favorecen un escenario de confrontación y consideró que las recientes medidas económicas y políticas adoptadas por Washington forman parte de una estrategia de presión más amplia.