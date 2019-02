Llegó el día crucial para el ingreso de la ayuda humanitaria y los venezolanos contienen la respiración

Todos los ojos se centran en la disyuntiva que tiene la Fuerza Armada: si permite la entrada de la ayuda humanitaria no cumplirá la orden de Nicolás Maduro y enviará la señal de que no hay un respaldo férreo al gobierno; y si emplea la violencia para evitar el ingreso de civiles desarmados con cajas de alimentos y medicinas lo más probable es que crezca el apoyo internacional a la oposición y se intensifique la confrontación con Estados Unidos.

Manuel Matos, quien atiende un quiosco de periódicos, se muestra preocupado y considera que “va a haber mucha gente de lado y lado, habrá muchas muertes si hay un enfrentamiento. No creo que sea el momento más oportuno para que la oposición trate de forzar la barra, pero esto va a terminar a plomo, Maduro no se quiere ir de ninguna manera”.

Discurso de guerra

Para el gobierno la ayuda humanitaria es un plan de Estados Unidos para intervenir al país. “Comienzan a llegar terroristas venezolanos a Cúcuta y tienen previsto que lleguen extremistas estadounidenses para acentuar este circo. La ayuda humanitaria no debe tener un objetivo político, aquí hay un claro objetivo político que es el cambio de régimen en Venezuela, Estados Unidos quiere nuestro petróleo”, dijo la vicepresidenta Delcy Rodríguez.

“Amenazan este fin de semana, el 23 de febrero, Bolívar es uno de los estados amenazados, pero aquí se van a encontrar un muro que no se imaginan, aquí en Bolívar como en 1819 no pasarán”, dijo Diosdado Cabello.



“Si por algún motivo aquí se escalara la guerra hacia la forma de lucha violenta, a los primeros que vamos a buscar son los traidores que están en nuestra patria. Va a ser la primera batalla que vamos a dar, si no hay paz para el pueblo no hay paz para nadie, la burguesía no tendrá paz en nuestro territorio”, dijo Abreu.