Maduro busca pasar por encima del Parlamento venezolano con su cuestionada reelección presidencial

Este jueves 10 de enero el presidente venezolano Nicolás Maduro buscará oficializar su reelección. Pero no lo hará como lo indica la ley frente a la Asamblea Nacional –el Parlamento legítimo elegido por votación popular– sino frente al cuestionado Tribunal Supremo de Justicia , que le es afín políticamente.

Sin embargo, el mandatario venezolano ha activado su arsenal de propaganda para mostrar que tiene respaldo internacional para seguir adelante. "No detendrán nuestra marcha hacia la prosperidad" , dijo en una alocución en la que acusó a lo que llama "el cartel de Lima" de sumarse a una conspiración en su contra.

Pero esta no sería la primera vez que Maduro y su gobierno intentan anular al Parlamento venezolano. El 30 de julio de 2017, como una forma de aplacar las fuertes protestas en Venezuela contra su régimen –que terminaron con más de 130 personas muertas– y sin ser sometida a referendo consultivo para su instalación como ordena la Constitución vigente, se instaló la Asamblea Nacional Constituyente a favor del gobierno. Y no es hasta enero de 2019 cuando uno de sus creadores, el abogado constitucionalista y prooficialista Hermánn Escarrá, anuncia que en febrero "se verán algunos avances" de la nueva constitución que propondrán al país. ¿El temor principal? Que anulen definitivamente al Parlamento legítimo, aunque no ofreció más detalles. Escarrá ha defendido que Maduro se puede juramentar frente al Tribunal Supremo de Justicia o ante cualquier organismo del poder público, porque según él a fin de cuentas fue "el pueblo" quien decidió votar por él nuevamente.