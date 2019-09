La insurgencia armada "no es una solución” en Venezuela: Guaidó entrevistado en Janiot PM

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, conversó la noche de este miércoles con la periodista Patricia Janiot, en su programa Janiot PM, donde aseguró que ni para los venezolanos ni para la oposición la insurgencia armada contra el régimen de Nicolás Maduro “es una solución” a la crisis que azota desde hace varios años al país suramericano.

El pasado domingo, el líder opositor venezolano dio por cerradas las conversaciones que mantenía con el régimen de Maduro auspiciadas por el reino de Noruega, tras el abandono de los representantes del oficialismo. En rueda de prensa Guaidó reveló que sus delegados propusieron convocar a un Consejo de Gobierno "con todos los sectores" para iniciar una transición, así como la separación del cargo, tanto de Maduro como de él, y la convocatoria a una "elección presidencial real".

“Hicimos una propuesta ante el reino de Noruega, Maduro se levantó, ellos se levantaron corriendo”, dijo Guaidó en Janiot PM.

Este lunes, sectores minoritarios de la oposición, con baja representatividad, firmaron un acuerdo con Maduro, al margen de Guaidó y los cuatro partidos políticos opositores mayoritarios, en el que se comprometieron a la liberación de presos políticos, la renovación de las autoridades del Consejo Nacional Electoral y la reincorporación de los diputados de la fracción oficialista al Legislativo, instancia que abandonaron hace dos años por considerar que está en supuesto “desacato”.

Al ser consultado sobre este tema por Janiot, Guaidó dijo: “Vamos a insistir con una propuesta, con esta solución; pero si algo nos queda claro esta semana, es que ya Maduro no manda. Tuvieron un supuesto acuerdo el lunes y el martes ya lo habían incumplido cuando no se presentaron al parlamento”.

El líder opositor, reconocido como presidente interino por más de 50 países del mundo, resaltó que “cualquier otro elemento que no incluya al Parlamento nacional, una elección presidencial realmente libre en el corto plazo para atender la emergencia, solamente va a agravar la crisis en Venezuela”.

– Le han pedido a los venezolanos que se preparen para una nueva etapa de mayor convicción. ¿Qué sigue ahora para ustedes en la oposición y para la gente?

– Presión diplomática, presión financiera. Llegó el momento de articular todos estos elementos, construir todas las capacidades.

– La gente en medio de su agobio, de la escasez, de la crisis que vive, está muy decepcionada. Dicen que su liderazgo ha fracasado en producir el cambio prometido, ni las protestas, ni la sublevación militar ni el diálogo en Barbados han logrado sacar a Maduro del poder y ahora usted menciona la aplicación del TIAR (Tratado Americano de Asistencia Recíproca). ¿Qué espera que hagan los países que invocaron el TIAR?

– Es una lucha de años, de sacrificio de miles, profesores, maestros que ganan dos dólares al mes. La gran pregunta que se hace el mundo es cuándo y esa pregunta tiene implícito varios elementos. Tenemos la fuerza, la mayoría, el respaldo y hace falta un elemento; pero no hay un elemento único. Están todos estos elementos; incluso la presentación de un Plan País, poder soportar una transición, poder recibir inversión y generar gobernabilidad. Por eso hicimos la propuesta ante el reino de Noruega en esa mediación que abandonó el régimen de Maduro; por eso hay un órgano de consulta del tratado interamericano; pero no solamente implica cooperación, también implica presión a nivel de cuando se incumplen los tratados; pero también cuando se violan los derechos humanos como hoy en Venezuela.

Nos corresponde avanzar y es natural que los venezolanos estemos agobiados cuando por horas se va la luz (hay varios apagones), así que toca aglutinar y no solo decir resistencia; hay que decir emergencia humanitaria y poder avanzar en la transición. Si el régimen de Maduro no puede cohesionar a su propio partido, tendremos que buscar alternativas.

– ¿Cuales son esas alternativas? Si el mundo no los ayuda por la fuerza, si las presiones no logran sacar a Maduro del poder, le voy a hacer una pregunta concreta: ¿están los venezolanos y la oposición dispuestos a integrar una insurgencia armada, como me lo propuso o me lo mencionó un miembro de la oposición en Venezuela?

– Eso no es solución porque hoy el monopolio de las armas lo tiene las fuerzas armadas y grupos irregulares que el régimen soporta; no solo los colectivos (grupos de civiles armados), también la presencia del ELN y las FARC financiada y promovida por Nicolás Maduro. Hoy la tropa media y profesional en las fuerzas armadas necesita un cambio porque no tiene cómo alimentar a sus familiares. Lo que sí sabemos es que el entorno de Maduro está urgido de un cambio para estabilizar al país.

– El tiempo corre en contra de la oposición. Maduro quiere adelantar las elecciones de la Asamblea Nacional.

– El tiempo va en contra del país, de los venezolanos e incluso de la región. Vamos a tener ocho millones de venezolanos exiliados.

– En el nuevo acuerdo de los partidos minoritarios con Maduro hablan de un nuevo Consejo Nacional Electoral, ademas de liberar presos políticos. ¿Van a participar en el proceso de escoger nuevos rectores del ente electoral?

– El único ente que puede escoger a nuevos rectores es el parlamento nacional. Para ser llamado 'opositor' hay que hacer oposición.

– Si los oficialistas regresan a la Asamblea ¿cómo va a ser esa dinámica?

– La mayoría del parlamento, 112 parlamentarios (opositores) están absolutamente cohesionados. Al reconocer la institucionalidad del parlamento pudiéramos pasar no solamente a (escoger) nuevo CNE, también al Tribunal Supremo de Justicia, al contralor general, al fiscal general. Lo dije el 25 de enero cuando tome posesión: esos espacios estan ahí vacíos; ellos nunca han ido a trabajar, están faltando a sus electores. Quieren armar un paraestado con la Constituyente e incurrir en grandes contradicciones; ojalá regresen y validen la única institución legítima, reconocida por el mundo, para avanzar hacia unas elecciones libres, tener una transición y lograr poderes públicos independientes.

– ¿Por qué esperar este momento? ¿Por qué no lo han hecho hasta ahora?

– El régimen ha bloqueado todas las instituciones a través del ilegitimo Tribunal Supremo de Justicia.



– Hablemos de estas controversiales fotografías (en las que aparece al lado de dos paramilitares conocidos como 'Los rastrojos'). ¿Teme que lo arresten?

– Es la novena investigación que se abre en mi contra. El régimen va a tratar de usar cualquier excusa para desviar la atención y para seguir amenazándonos. Hay riesgo de ser arrestados, como lo estuve el 13 de enero, pero eso no nos va a detener.

– Muchos han dudado de esta versión que usted ofrece. ¿Nos puede asegurar que el operativo que lo llevó a Colombia no tuvo ningún ingrediente paramilitar?

– Tuvo un ingrediente ciudadano de sacrificio, tuve que pasar por once alcabalas, lugares muy complejos en donde hay no solo paramilitares sino guerrilla, ELN, FARC, disidentes de las FARC, que tienen la anuencia de Maduro. Y aquí la primera diferencia importante: (los paramilitares con quienes se tomó la fotografía) están detenidos. Del lado de Venezuela, el régimen de Maduro no solamente ampara a estos grupos irregulares sino que los patrocina. Hicimos un sacrifico, hubo disparos a nuestros vehículos durante la travesía, a los diputados que fueron a buscar la ayuda humanitaria; fue una gran odisea llegar allá.

– ¿El gobierno colombiano le ayudó a usted en esta travesía?

– En territorio colombiano, donde afortunadamente hoy hay legalidad y se respeta la Constitución, nos fueron a ayudar.

– Un tema que quedó pendiente de nuestra última entrevista. Creo que usted nunca aclaró si al final se reunió o no con Diosdado Cabello antes de juramentarse como presidente encargado. Cabello mostró un video en el que aparece un hombre con una capucha. ¿Ese era usted?

– Te he dado respuesta muchas veces. Me he reunido con muchos funcionarios, en privado y en público para buscar una solución al conflicto político, y seguimos intentando que todos los que se pongan del lado de la Constitución podamos aproximarnos a una transición democrática. Lo que he recibido yo son amenazas. Vamos a seguir insistiendo con toda la presión del mundo en la búsqueda de una solución.

– ¿Por qué no me quiere contestar si era usted la persona que aparece en el video, con una capucha?

– Te lo contesté hace unos meses y hoy te lo repito. Eso fue lo que quiso vender el régimen. Vamos a reunirnos con todos...

– Pero cuál fue la respuesta aquella vez, porque a mí no me quedó claro. Creo que usted me lo negó. Entonces quiero verificar si es usted o no el del video.

– No me reuní.