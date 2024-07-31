Por qué las actas electorales son clave para aclarar los resultados de los cuestionados comicios presidenciales de Venezuela

La situación en Venezuela continuó el martes siendo de máxima tensión después de que tanto el presidente Nicolás Maduro como la principal coalición opositora del país mantuvieran que fueron los ganadores de las elecciones presidenciales del domingo.

PUBLICIDAD

Las autoridades electorales instalaron más de 30,000 máquinas de votación y, por ley, la oposición tenía derecho a mantener representantes en cada centro electoral. Pero no todos pudieron tener acceso durante la jornada electoral o bien fueron expulsados antes del cierre de las urnas.

Tras el cierre de casillas, las máquinas de votación electrónica de Venezuela deben imprimir actas con el recuento de los votos emitidos. Expertos aseguran que la mejor manera de aclarar la polémica actual es publicando las actas. Pero el Consejo Nacional Electoral seguía sin hacerlo hasta última hora del martes.

Estas son algunas preguntas sobre la importancia de las actas en este cuestionado proceso electoral venezolano.

¿Por qué las actas son tan importantes en las elecciones de Venezuela?

La discusión principal se centra ahora en la transparencia sobre las actas. En caso de cualquier disputa, una forma de resolverla es comparar las actas que tiene el gobierno con las que tienen los partidos de la oposición.

Además de las actas al final de la jornada, las máquinas electrónicas proporcionan a cada votante una boleta que muestra el candidato que ha elegido. Los votantes deben depositar sus boletas en las urnas antes de salir del centro de votación.

Después del cierre de las urnas, cada máquina imprime un acta con los nombres de los candidatos y los votos que ha recibido cada uno. Los representantes de los partidos presentes en los centros de votación durante todo el día reciben una copia del acta, mientras que las autoridades electorales conservan otra.

PUBLICIDAD

Pero lo cierto es que el partido de Nicolás Maduro ejerce un estricto control sobre el sistema de votación, tanto a través de un CNE leal de cinco miembros como de una red de coordinadores locales del partido que tienen acceso casi sin restricciones a los centros de votación.

Esos coordinadores, algunos de los cuales son responsables de distribuir beneficios gubernamentales entre la población como alimentos subsidiados, impidieron en ocasiones que los representantes de los partidos de la oposición entraran a los centros de votación para presenciar el proceso y obtener una copia de las actas finales, tal y como lo establece la ley.

¿Qué resultados publicaron las autoridades electorales de Venezuela?

En su sitio web, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela tradicionalmente publica los recuentos de votos de cada máquina. Nunca ha publicado imágenes de las actas.

Su presidente, Elvis Amoroso, dijo que Maduro obtuvo el 51.2% de los votos, lo que se traduce en más de 5.1 millones de votos. González obtuvo el 44%, o más de 4.4 millones de votos, aseguró.

Amoroso dijo que los otros 8 candidatos presidenciales obtuvieron un total combinado de más de 462,000 votos, lo que supone un 4% del total.

Dijo que esas cifras se basaron en una revisión del 80% de las actas de escrutinio. No mostró las actas.

¿Qué resultados compartió la oposición?

La líder opositora María Corina Machado dijo este lunes que González obtuvo más de 6.2 millones de votos frente a los más de 2.7 millones de votos de Maduro.

PUBLICIDAD

Aseguró que esas cifras están basadas en una revisión del 73.2% de las actas de escrutinio.

Machado no mostró ningún acta, pero emplazó a los votantes a consultarlas en una página web creada por la oposición.

¿Quién tiene acceso a las actas?

El CNE no tiene obligación de publicar las actas en su sitio web, que está fuera de servicio desde el lunes. Pero la oposición, expertos electorales y algunos gobiernos extranjeros que cuestionan los resultados oficiales están pidiendo que se hagan públicas para disipar las dudas.

Machado anunció el lanzamiento de un sitio web con imágenes de cada una de las actas que los representantes de la oposición pudieron obtener, y que pueden ser consultadas por los ciudadanos introduciendo su cédula de identificación o el estado donde depositó su voto.

Machado dijo que la información también se estaba compartiendo con la comunidad internacional.

Mira también: