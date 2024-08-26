Rector electoral venezolano denuncia irregularidades en las elecciones presidenciales

Video Rector del CNE rompe el silencio: denuncia que sí hubo irregularidades en las elecciones en Venezuela

Juan Carlos Delpino, uno de los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, denunció este lunes "irregularidades" en los comicios del 28 de julio en los que el presidente Nicolás Maduro fue proclamado reelecto para un tercer mandato consecutivo de seis años entre denuncias opositoras de fraude.

"Todo lo ocurrido antes, durante y después de la elección presidencial señalan la gravedad de la falta de transparencia y veracidad de los resultados anunciados", escribió Delpino, quien dijo no haber estado presente en el momento de la totalización de los resultados.

Delpino, quien representaba a la oposición, pasó a la clandestinidad en medio de la ola represiva desatada por el régimen de Maduro, quien fue proclamado ganador por el CNE con el 52% de los votos. A casi un mes de la elección, el ente electoral sigue sin publicar el detalle de las actas de la votación mesa por mesa debido a que dice haber sufrido un "ciberataque terrorista" del que tampoco da mostrado evidencias creíbles.

El rector explicó que el desalojo de los testigos electorales en varios centros de votación del país, la falta de transmisión del "código QR a la data center de los comandos" y la falta de solución efectiva del supuesto hackeo denunciado por el ente electoral le hicieron tomar la decisión de no acudir a la sala de totalización de los resultados de la votación la noche del 28 de julio.

"Según protocolos, la transmisión de resultados debía hacerse inmediatamente al cierre de las mesas. Sin embargo, fue en ese período que la transmisión fue interrumpida y dicha interrupción fue justificada por un presunto hackeo, habiendo silencio y una demora no explicada", detalló.

"Como rector principal, al no subir a la sala de totalización, carezco de la evidencia que respalda los resultados anunciados", añadió. Asimismo, dijo que el 29 de julio declinó la invitación del presidente del CNE, el chavista Elvis Amoroso, para asistir al acto de proclamación de Maduro, al mantener —dijo— una postura de desacuerdo con la "falta de transparencia en el proceso".

Delpino ha sido señalado por figuras de peso del chavismo, como Diosdado Cabello, vicepresidente del partido oficialista, de ser parte de un grupo de "terroristas" que formó parte del supuesto hackeo para beneficiar a González Urrutia. También ha lanzado esa acusación sin mostrar evidencias.

Delpino lamentó que las elecciones no hayan servido para avanzar en una resolución del conflicto político venezolano. Imagen FEDERICO PARRA/AFP via Getty Images



Además, Delpino indicó que, tras los comicios, el ente electoral suspendió las auditorías de verificación ciudadana, datos electorales, telecomunicaciones, lo que, dijo, afectó la "cadena de confianza de la auditoría" y generó "incertidumbre".

"En cuanto a la convocatoria con relación al recurso interpuesto ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, no asistí a la misma ya que considero que la resolución del conflicto debe hacerse dentro del propio organismo comicial", sostuvo.

La oposición liderada por María Corina Machado asegura por su parte que tiene pruebas de que hubo fraude y que su candidato Edmundo González Urrutia ganó. La proclamación de Maduro sin transparencia en las actas desató una ola de protestas con saldo de 27 muertos, dos de ellos militares, además de 200 heridos y unos 2,400 detenidos que son tildados por Maduro de "terroristas".

El TSJ, acusado de servir al gobierno, convalidó el jueves 22 de agosto los resultados tras aceptar un recurso presentado por Maduro para "certificar" las elecciones y acusó de "desacato" a González Urrutia por negarse a ir a las audiencias.

Sobre González Urrutia pesa una investigación penal y la fiscalía lo citó para este lunes.

Con información de AFP y EFE.

