Gritó por ayuda antes de caer inconsciente. Su madre, con la ayuda de un vecino, la llevó al hospital. Cuando los médicos la interrogaron, ella explicó que no sabía que estaba embarazada, que su padrastro "la usaba" desde los 12 años y que la había amenazado con que no dijera nada o la mataría a ella y a su mamá. Además, le dijo que no se preocupara porque él "no podía embarazar mujeres".