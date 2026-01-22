América Latina Colombia suspende venta de energía eléctrica a Ecuador en medio de tensiones La tensión entre ambos países inició con la protesta de Noboa por un déficit comercial de más de 850 millones de dólares con Colombia, así como la presunta falta de reciprocidad en la vigilancia fronteriza.

En medio de tensiones por la imposición mutua de aranceles, el gobierno de Colombia suspendió la venta de energía eléctrica a Ecuador a partir de las 18:00 horas de este jueves 26 de enero de 2026.

La medida llega luego de que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, impuso aranceles del 30% a las importaciones de 20 productos. En respuesta, el gobierno de Colombia anunció una serie de medidas recíprocas, así como esta medida que impactará directamente en la población ecuatoriana.

El gobierno de Quito aseguró que el sistema eléctrico está en la capacidad de "cubrir de manera autónoma la demanda diaria de energía, incluso ante la indisponibilidad de la importación desde Colombia".

En tanto que el Ministerio de Minas y Energía de Colombia sostuvo que la medida responde a la creciente vulnerabilidad del sistema eléctrico colombiano, derivado de la variabilidad climática y el riesgo del fenómeno de El Niño. Sin embargo, la decisión ocurre tras la imposición de aranceles de Noboa.

¿Qué ocurre entre Colombia y Ecuador?

De acuerdo con AP, la tensión mutua inició con la protesta de Noboa por un déficit comercial de más de 850 millones de dólares con Colombia, así como la presunta falta de reciprocidad en el cuidado de las fronteras binacionales, donde opera el narcotráfico.

El gobierno de Gustavo Petro se mostró sorprendido por los aranceles unilaterales de Quito y alegó que la cooperación bilateral es permanente y que cuentan con mecanismos binacionales como la colaboración militar para atacar grupos criminales y realizar operativos antinarcóticos.

¿Cuándo inician los aranceles de Noboa?

Mientras la suspensión de la energía eléctrica contra Ecuador, inició este jueves 22 de enero, los aranceles se aplicarán a partir del primero de febrero, con una tasa del 30% a los productos colombianos.

Según las últimas cifras del Ministerio de Producción de Ecuador, de enero a noviembre de 2024, las exportaciones ecuatorianas fueron de 760 millones de dólares, mientras desde Colombia se importaron 1,866 millones de dólares.

Por su parte, el Ministerio de Minas y Energía colombiano anunció en un comunicado que suspenderá indefinidamente todas las transacciones internacionales de electricidad con Ecuador como una “medida preventiva orientada a proteger la soberanía y la seguridad energética del país”.

Horas más tarde, Petro matizó al añadir que se restituirá el servicio “apenas sepamos que nuestra oferta eléctrica es plenamente suficiente en el mediano plazo”, porque se trata de un “pueblo hermano”.

A través de X, Gustavo Petro acusó a Daniel Noboa de “tratar mal” a Colombia y añadió que el narcotráfico ha encontrado una nueva ruta hacia Ecuador.

Cómo menciona al gobierno debo responderle en mi derecho como jefe de gobierno.



El presidente del Ecuador nos ha tratado mal porque dice que el narco se va a su país y es cierto.



El narcotráfico ya no quiere estar en Colombia porque sabe que aumentamos cada vez más la presión… https://t.co/3wSrDRzfIt — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 23, 2026

“El narcotráfico ya no quiere estar en Colombia porque sabe que aumentamos cada vez más la presión sobre él. Si el narco estuviera contento en Colombia no se iría en masa a Ecuador”, señaló.