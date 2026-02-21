Noticias Reunión anual de gobernadores con Donald Trump desata choque entre partidos Cena de gobernadores en la Casa Blanca con Donald Trump desata polémica por exclusión de demócratas y amenazas de boicot.





La cena anual con gobernadores en la Casa Blanca suele ser una oportunidad para que líderes de ambos partidos se reúnan, socialicen y pasen una velada informal con el presidente. Pero como muchas tradiciones durante el segundo mandato del presidente Donald Trump , la cena del sábado ha resultado inusualmente polémica.

Antes de la reunión de la Asociación Nacional de Gobernadores de esta semana, Trump ridiculizó a los líderes del grupo bipartidista: el gobernador republicano Kevin Stitt de Oklahoma y el gobernador demócrata Wes Moore de Maryland. Se negó a invitar a Moore, junto con el gobernador de Colorado, Jared Polis, a un evento de trabajo en la Casa Blanca el viernes, solo para ceder en el último minuto.

El evento terminó poco después de que Trump se enterara de la decisión de la Corte Suprema de anular su amplia política arancelaria.

Decenas de demócratas habían amenazado con boicotear la cena del sábado si se impedía el acceso de miembros de su partido a la reunión del viernes. Pero incluso después de la asistencia de Moore, algunos dijeron que seguirían sin presentarse.

“El presidente Trump ha convertido todo esto en una farsa”, dijo la gobernadora de Massachusetts, Maura Healey, en un comunicado.

Cuando finalmente llegó la hora de la cena, no se vio a ningún demócrata en la sala. Disfrutando de la cena de etiqueta, con grandes velas sobre las mesas, solo estaban altos funcionarios de la administración y gobernadores republicanos.

En breves comentarios, Trump bromeó diciendo que los líderes estatales "se miran al espejo y dicen: yo debería ser presidente, no él".

El presidente no criticó a ningún demócrata por su nombre, pero culpó a dos estados liderados por gobernadores demócratas cuando mencionó un derrame de aguas residuales en el río Potomac cerca de Washington.

“Tenemos que limpiar el desastre que nos dejaron Maryland y Virginia”, dijo Trump, y agregó que “es increíble lo que pueden hacer con su incompetencia”.

La tubería rota es parte de una empresa de servicios públicos con sede en Washington que está regulada a nivel federal y bajo la supervisión de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos.

El vicepresidente J. D. Vance elogió a los gobernadores por tener que tomar decisiones difíciles. Cuando uno está en su puesto, dijo Vance, «nadie te culpa cuando algo sale mal».

Quienes han asistido a cenas anteriores comentaron que ofrecieron una oportunidad excepcional y útil para que los gobernadores conectaran con el presidente y los miembros de su gabinete, lejos de la presión del gobierno diario. Algunos también comentaron que la cena les brindó la oportunidad de conectar con colegas gobernadores de otros partidos a quienes quizá no vean con frecuencia.

Asa Hutchinson, el exgobernador republicano de Arkansas que desafió brevemente a Trump por la nominación presidencial republicana de 2024, recordó que un año lo asignaron a una mesa con la entonces gobernadora de Rhode Island , Gina Raimondo, y que conoció a su familia.

"Es una noche brillante en la Casa Blanca", dijo Hutchinson, quien una vez presidió la NGA, en una entrevista.

El último día de la conferencia, el sábado, se centró en temas como la asequibilidad y la civilidad política. Durante una conversación sobre inmigración, Moore y Stitt afirmaron que ambos partidos han fracasado durante décadas en abordar el problema.

Stitt dijo que los estados deberían tener la facultad de emitir permisos para trabajar y advirtió que ambos partidos están haciendo suposiciones políticas falsas.

“La gente piensa: ‘Bueno, todos los demócratas quieren fronteras abiertas’”, dijo, “y ‘todos los republicanos odian a los inmigrantes’”.

Pero Stitt señaló que "los votantes de Trump en las zonas rurales de Oklahoma" se han acercado a él en privado, diciendo que no podrían operar sus negocios sin personas que estuvieran tratando de obtener autorización de trabajo.

A pesar de toda la agitación que rodeó la reunión de esta semana, Moore dijo que la conferencia fue un éxito.

“Se nos interpusieron muchas cosas para intentar distraernos de nuestra misión, para intentar dividirnos como gobernadores, para intentar convertir la misión de esta organización, donde un grupo bipartidista de gobernadores puede unirse y resolver problemas en nombre de nuestra gente, en irrelevante para nuestro trabajo”, dijo. “A todos los que intentaron que eso sucediera, les digo que fracasaron”.

