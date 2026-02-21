Noticias

Reunión anual de gobernadores con Donald Trump desata choque entre partidos

Cena de gobernadores en la Casa Blanca con Donald Trump desata polémica por exclusión de demócratas y amenazas de boicot.

N+ Univision y AP picture
Por:N+ Univision y AP
add
Síguenos en Google
Video Trump propone limitar permisos de trabajo para solicitantes de asilo afirmativo

La cena anual con gobernadores en la Casa Blanca suele ser una oportunidad para que líderes de ambos partidos se reúnan, socialicen y pasen una velada informal con el presidente. Pero como muchas tradiciones durante el segundo mandato del presidente Donald Trump , la cena del sábado ha resultado inusualmente polémica.

Antes de la reunión de la Asociación Nacional de Gobernadores de esta semana, Trump ridiculizó a los líderes del grupo bipartidista: el gobernador republicano Kevin Stitt de Oklahoma y el gobernador demócrata Wes Moore de Maryland. Se negó a invitar a Moore, junto con el gobernador de Colorado, Jared Polis, a un evento de trabajo en la Casa Blanca el viernes, solo para ceder en el último minuto.

PUBLICIDAD

El evento terminó poco después de que Trump se enterara de la decisión de la Corte Suprema de anular su amplia política arancelaria.

Decenas de demócratas habían amenazado con boicotear la cena del sábado si se impedía el acceso de miembros de su partido a la reunión del viernes. Pero incluso después de la asistencia de Moore, algunos dijeron que seguirían sin presentarse.

Video Administración Trump propone suspender la entrega de permisos de trabajo a solicitantes de asilo


“El presidente Trump ha convertido todo esto en una farsa”, dijo la gobernadora de Massachusetts, Maura Healey, en un comunicado.

Cuando finalmente llegó la hora de la cena, no se vio a ningún demócrata en la sala. Disfrutando de la cena de etiqueta, con grandes velas sobre las mesas, solo estaban altos funcionarios de la administración y gobernadores republicanos.

Más sobre Donald Trump

Kathy Hochul, gobernadora de Nueva York, critica aranceles de Trump: “son una estafa”
1 mins

Kathy Hochul, gobernadora de Nueva York, critica aranceles de Trump: “son una estafa”

Estados Unidos
México y Canadá se salvan de aranceles globales del 10% de Trump
2 mins

México y Canadá se salvan de aranceles globales del 10% de Trump

Estados Unidos
Secretario del Transporte presenta iniciativa para que conductores de camiones realicen su examen en inglés para obtener su licencia
2 mins

Secretario del Transporte presenta iniciativa para que conductores de camiones realicen su examen en inglés para obtener su licencia

Estados Unidos
Trump llama "traicioneros" a jueces que votaron contra los aranceles y dice que impondrá otros nuevos
6 mins

Trump llama "traicioneros" a jueces que votaron contra los aranceles y dice que impondrá otros nuevos

Estados Unidos
State of the Union 2026: Abigail Spanberger dará la respuesta de los demócratas al mensaje de Trump
2 mins

State of the Union 2026: Abigail Spanberger dará la respuesta de los demócratas al mensaje de Trump

Estados Unidos
Donald Trump encabeza primera Junta de Paz: "Una novena guerra está por terminar"
5 mins

Donald Trump encabeza primera Junta de Paz: "Una novena guerra está por terminar"

Estados Unidos
Aranceles de Trump han afectado a empresas que dan trabajo a 48 millones de personas
2 mins

Aranceles de Trump han afectado a empresas que dan trabajo a 48 millones de personas

Estados Unidos
Vaticano rechaza unirse a la Junta de Paz de Trump y esto responde la Casa Blanca
2 mins

Vaticano rechaza unirse a la Junta de Paz de Trump y esto responde la Casa Blanca

Estados Unidos
La aprobación de las políticas migratorias de Trump alcanza un nuevo mínimo, según datos de una encuesta reciente
2 mins

La aprobación de las políticas migratorias de Trump alcanza un nuevo mínimo, según datos de una encuesta reciente

Estados Unidos
¿Cuándo se reúnen Trump y Milei? Presidente de Argentina llega en medio de tensiones con China
2 mins

¿Cuándo se reúnen Trump y Milei? Presidente de Argentina llega en medio de tensiones con China

Estados Unidos

En breves comentarios, Trump bromeó diciendo que los líderes estatales "se miran al espejo y dicen: yo debería ser presidente, no él".

El presidente no criticó a ningún demócrata por su nombre, pero culpó a dos estados liderados por gobernadores demócratas cuando mencionó un derrame de aguas residuales en el río Potomac cerca de Washington.

“Tenemos que limpiar el desastre que nos dejaron Maryland y Virginia”, dijo Trump, y agregó que “es increíble lo que pueden hacer con su incompetencia”.

La tubería rota es parte de una empresa de servicios públicos con sede en Washington que está regulada a nivel federal y bajo la supervisión de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos.

El vicepresidente J. D. Vance elogió a los gobernadores por tener que tomar decisiones difíciles. Cuando uno está en su puesto, dijo Vance, «nadie te culpa cuando algo sale mal».

PUBLICIDAD

Quienes han asistido a cenas anteriores comentaron que ofrecieron una oportunidad excepcional y útil para que los gobernadores conectaran con el presidente y los miembros de su gabinete, lejos de la presión del gobierno diario. Algunos también comentaron que la cena les brindó la oportunidad de conectar con colegas gobernadores de otros partidos a quienes quizá no vean con frecuencia.

Asa Hutchinson, el exgobernador republicano de Arkansas que desafió brevemente a Trump por la nominación presidencial republicana de 2024, recordó que un año lo asignaron a una mesa con la entonces gobernadora de Rhode Island , Gina Raimondo, y que conoció a su familia.

"Es una noche brillante en la Casa Blanca", dijo Hutchinson, quien una vez presidió la NGA, en una entrevista.

El último día de la conferencia, el sábado, se centró en temas como la asequibilidad y la civilidad política. Durante una conversación sobre inmigración, Moore y Stitt afirmaron que ambos partidos han fracasado durante décadas en abordar el problema.

Stitt dijo que los estados deberían tener la facultad de emitir permisos para trabajar y advirtió que ambos partidos están haciendo suposiciones políticas falsas.

“La gente piensa: ‘Bueno, todos los demócratas quieren fronteras abiertas’”, dijo, “y ‘todos los republicanos odian a los inmigrantes’”.

Pero Stitt señaló que "los votantes de Trump en las zonas rurales de Oklahoma" se han acercado a él en privado, diciendo que no podrían operar sus negocios sin personas que estuvieran tratando de obtener autorización de trabajo.

PUBLICIDAD

A pesar de toda la agitación que rodeó la reunión de esta semana, Moore dijo que la conferencia fue un éxito.

“Se nos interpusieron muchas cosas para intentar distraernos de nuestra misión, para intentar dividirnos como gobernadores, para intentar convertir la misión de esta organización, donde un grupo bipartidista de gobernadores puede unirse y resolver problemas en nombre de nuestra gente, en irrelevante para nuestro trabajo”, dijo. “A todos los que intentaron que eso sucediera, les digo que fracasaron”.
FTA

Video Trump propone limitar permisos de trabajo para solicitantes de asilo afirmativo
Relacionados:
NoticiasCasa Blanca

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Bodas S.A.
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX