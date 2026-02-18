Nancy Guthrie Madres Buscadoras de Sonora, México, difunden ficha de Nancy Guthrie y piden apoyo para localizarla El colectivo pidió a las personas que puedan sumarse a la búsqueda difundir la ficha de Nancy Guthrie, cuya desaparición fue reportada el pasado 1 de febrero de este año.



FBI se habría puesto en contacto con autoridades en México por la búsqueda de Nancy Guthrie

El caso de Nancy Guthrie ha cruzado la frontera. El grupo de Madres Buscadoras de Sonora, México, solicitó este miércoles 18 de febrero 2026, el apoyo de la ciudadanía para difundir la ficha de búsqueda de la mujer de 84 años, desaparecida desde el pasado 31 de enero por la noche.

A través de Facebook, el colectivo difundió la fotografía de la mujer de la tercera edad, madre de Savannah Guthrie, presentadora del programa "Today" de NBC.

En la ficha se puede observar la imagen de la mujer acompañada de la leyenda " Desaparecida", así como su lugar de origen, Tucson, Arizona, y la fecha en que fue reportada su desaparición: 1 de febrero del 2026.



En el mensaje se puede leer que la organización de madres pide a la ciudadanía que comparta la ficha de búsqueda y que si alguien tiene alguna información sobre el paradero de Guthrie, puede llamar de forma anónima al número 6623415616.

Foto: Madres Buscadoras de Sonora / Facebook

La extraña desaparición de Nancy Guthrie

La madre de la presentadora Savannah Guthrie, Nancy Guthrie, desapareció desde la noche del sábado 31 de enero de 2026 en su casa en el exclusivo barrio de Catalina Foothills, en Tucson, Arizona.

Sonora y Arizona comparten una frontera internacional de 600 kilómetros.

Las autoridades llevan casi tres semanas investigando su paradero sin éxito, y hay indicios de que pudo haberse cometido un crimen, ya que dentro de su vivienda se encontraron rastros de sangre y sus pertenencias, como cartera, llaves y automóvil, quedaron en el lugar, lo que sugiere que no salió voluntariamente.

La desaparición ha sido seguida de cerca por la hija de la víctima, Savannah, quien ha publicado videos en redes ofreciendo recompensas a cambio de pruebas de que su madre aún vive, aunque también ha respondido a mensajes que piden dinero o bitcoins. Las señales del marcapasos de Nancy, que tiene problemas cardiacos, se perdieron desde el 1 de febrero, lo que alimenta la incertidumbre sobre su estado de salud.

Como parte de la investigación, el FBI difundió imágenes de vigilancia en las que aparece un hombre encapuchado frente a la puerta de la casa de Guthrie la noche de su desaparición. El sujeto, descrito como de complexión mediana y con mochila, fue declarado sospechoso.

Última hora: Hallan importante pista en carretera cercana a la casa de Nancy Guthrie

Las autoridades también recopilaron evidencia de ADN en la propiedad que no coincide con la víctima ni con sus contactos cercanos, y se han encontrado guantes a varios kilómetros de distancia de la casa.

El Departamento del Sheriff del Condado de Pima ha recibido miles de llamadas e informes desde que se reportó la desaparición, y el caso ha movilizado grandes esfuerzos de búsqueda sin que aún se localice a Nancy Guthrie.