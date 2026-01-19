Noticias Estados Unidos condena violencia en cárceles de Guatemala y reafirma su apoyo a las fuerzas de seguridad La cifra de muertos por presuntos ataques de pandillas contra la policía guatemalteca ascendió este lunes a nueve.

Video Declaran estado de sitio en Guatemala, por 30 días, por motines en cárceles y ataques a policías

El gobierno de Estados Unidos condenó este lunes 19 de enero de 2026 la violencia perpetrada por lo que llamó "organizaciones terroristas" contra agentes de la Policía Nacional Civil y en las prisiones en Guatemala.

Vía la red social X, la embajada de Estados Unidos en Guatemala dijo que los "terroristas", quienes cooperen o estén vinculados con ellos, no tienen lugar en el hemisferio occidental.

"La seguridad del pueblo guatemalteco y la estabilidad de nuestro hemisferio debe prevalecer", dijo Washington al tiempo en qu e reafirmó su apoyo a las fuerzas de seguridad de Guatemala para frenar la violencia.

Aumenta a nueve el número de muertos por ataques de pandillas

La cifra de m uertos por presuntos ataques de pandillas contra la policía guatemalteca ascendió este lunes a nueve, tras el aumento de la seguridad y la restricción de derechos que experimentó la población guatemalteca tras la declaración del presidente Bernardo Arévalo del estado de emergencia.

La violencia comenzó el sábado cuando reclusos tomaron el control de tres cárceles, exigiendo privilegios. Presuntos pandilleros atacaron posteriormente a la policía en toda la capital.

Al respecto, el director de la Policía Nacional Civil, David Custodio Boteo, informó que varios agentes se encuentran gravemente heridos.

Embajada estadounidense recomienda "prudencia"

El gobierno ha limitado los derechos, incluyendo la libertad de acción y de manifestación. La embajada de Estados Unidos recomendó prudencia a su personal.