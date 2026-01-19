Noticias

Estados Unidos condena violencia en cárceles de Guatemala y reafirma su apoyo a las fuerzas de seguridad

La cifra de muertos por presuntos ataques de pandillas contra la policía guatemalteca ascendió este lunes a nueve.

N+ Univision y AP picture
Por:N+ Univision y AP
add
Síguenos en Google
Video Declaran estado de sitio en Guatemala, por 30 días, por motines en cárceles y ataques a policías

El gobierno de Estados Unidos condenó este lunes 19 de enero de 2026 la violencia perpetrada por lo que llamó "organizaciones terroristas" contra agentes de la Policía Nacional Civil y en las prisiones en Guatemala.

Vía la red social X, la embajada de Estados Unidos en Guatemala dijo que los "terroristas", quienes cooperen o estén vinculados con ellos, no tienen lugar en el hemisferio occidental.

PUBLICIDAD

"La seguridad del pueblo guatemalteco y la estabilidad de nuestro hemisferio debe prevalecer", dijo Washington al tiempo en qu e reafirmó su apoyo a las fuerzas de seguridad de Guatemala para frenar la violencia.

Más sobre Noticias

Incendio en Chile Hoy: Fotos de la zona devastada por el fuego
2 mins

Incendio en Chile Hoy: Fotos de la zona devastada por el fuego

América Latina
Cuba analiza su preparación militar en medio de tensiones con EEUU
2 mins

Cuba analiza su preparación militar en medio de tensiones con EEUU

América Latina
Marco Rubio y el canciller de México hablan por teléfono: Coinciden en mayor cooperación ante "amenazas compartidas"
1 mins

Marco Rubio y el canciller de México hablan por teléfono: Coinciden en mayor cooperación ante "amenazas compartidas"

América Latina
México responde a Trump sobre T-MEC: Esto dijo la presidenta Sheinbaum
2 mins

México responde a Trump sobre T-MEC: Esto dijo la presidenta Sheinbaum

América Latina
Regresa la red social X a Venezuela; funcionarios publican en la app, hasta Nicolás Maduro
1 mins

Regresa la red social X a Venezuela; funcionarios publican en la app, hasta Nicolás Maduro

América Latina
Presidente de Cuba responde a Donald Trump: Miguel Díaz-Canel explica proceso para afianzar relación
1 mins

Presidente de Cuba responde a Donald Trump: Miguel Díaz-Canel explica proceso para afianzar relación

América Latina
Vuelos con dinero del narco y un decomiso en París: en qué fundamenta EEUU su caso contra Maduro y su esposa
4:10

Vuelos con dinero del narco y un decomiso en París: en qué fundamenta EEUU su caso contra Maduro y su esposa

América Latina
“Happy New Year”: el saludo de Maduro mientras es escoltado por la DEA para la toma de huellas
0:27

“Happy New Year”: el saludo de Maduro mientras es escoltado por la DEA para la toma de huellas

América Latina
Así opera el Cartel de los Soles: el narcoestado venezolano liderado por Maduro, según EEUU
5:03

Así opera el Cartel de los Soles: el narcoestado venezolano liderado por Maduro, según EEUU

América Latina
Sismo en México sorprende a la presidenta Sheinbaum durante su conferencia mañanera: así reaccionó
1:26

Sismo en México sorprende a la presidenta Sheinbaum durante su conferencia mañanera: así reaccionó

América Latina

Aumenta a nueve el número de muertos por ataques de pandillas

La cifra de m uertos por presuntos ataques de pandillas contra la policía guatemalteca ascendió este lunes a nueve, tras el aumento de la seguridad y la restricción de derechos que experimentó la población guatemalteca tras la declaración del presidente Bernardo Arévalo del estado de emergencia.

La violencia comenzó el sábado cuando reclusos tomaron el control de tres cárceles, exigiendo privilegios. Presuntos pandilleros atacaron posteriormente a la policía en toda la capital.

Al respecto, el director de la Policía Nacional Civil, David Custodio Boteo, informó que varios agentes se encuentran gravemente heridos.

Embajada estadounidense recomienda "prudencia"

El gobierno ha limitado los derechos, incluyendo la libertad de acción y de manifestación. La embajada de Estados Unidos recomendó prudencia a su personal.

Las clases en todo el país se suspendieron el lunes como medida de seguridad.

Notas Relacionadas

Trump pide mil millones de dólares por un lugar en su "Consejo de Paz"; ¿qué beneficios incluye?

Trump pide mil millones de dólares por un lugar en su "Consejo de Paz"; ¿qué beneficios incluye?

Mundo
2 min
Relacionados:
NoticiasGuatemalaLatinoaméricaMotínEstados Unidos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El hilo rojo
De viaje con los Derbez
Gratis
Oríllese a la orilla
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX