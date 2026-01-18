Guatemala

Presidente de Guatemala decreta el Estado de sitio ante ola de violencia de pandilleros y tras asesinato de policías

El presidente Bernardo Arévalo decretó estado de sitio en Guatemala por 30 días tras ataques de pandillas que dejaron ocho policías muertos y decenas de guardias penitenciarios tomados como rehenes. El mandatario aseguró que la medida busca frenar la violencia criminal, garantizar la seguridad ciudadana y no afectará la vida cotidiana ni los procesos políticos.

Univision picture
Por:Univision
Video Tragedia en Guatemala: autobús cae a un barranco y deja al menos 15 muertos, entre ellos una niña

El presidente Bernardo Arévalo decretó el estado de sitio en Guatemala para los próximos 30 días en el país centroamericano, tras una serie de ataques de pandilleros que se amotinaron y tomaron como rehenes a decenas de guardias de centros carcelarios, además de atentados en que resultaron ocho policías muertos en diversas acciones.

En un mensaje a la nación la tarde de este domingo, el mandatario dijo que los pandilleros realizaron esas agresiones con la intención de aterrorizar a la ciudadanía, pero aseguró que fracasarán.

"No permitiremos que la violencia y la intimidación dicten el rumbo de nuestro país", afirmó, agregando que los criminales están "fatalmente equivocados" si consideran que un gobierno democrático es un gobierno débil.

"Por eso he decidido decretar estado de sitio en todo el territorio nacional por 30 días a partir de hoy. Este tiene como objetivo garantizar la protección y la seguridad de los ciudadanos", indicó.

Arévalo aseguró que esta medida permitirá usar "toda la fuerza del Estado" , especialmente de la Policía Nacional Civil y el Ejército para actuar contra las pandillas e impedir "sus acciones terroristas".

El presidente guatemalteco afirmó que el Estado de sitio no alterará la vida cotidiana en el país, ni el funcionamiento de las instituciones públicas, privadas o la movilidad, como tampoco afectará la elección del Poder Judicial o cualquier otro proceso político.

Añadió que las clases solo serán suspendidas para mañana 19 de enero como medida preventiva.

"La aplicación del Estado de sitio se restringe a los ámbitos del combate contra la criminalidad organizada, las maras y pandillas y las acciones de violencia destinadas a aterrorizar a la población", dijo Arévalo.

