Donald Trump Trump pide mil millones de dólares por un lugar en su "Consejo de Paz"; ¿qué beneficios incluye? La Casa Blanca solicitó a varios líderes mundiales que sean parte de esa junta, presidida por el propio Trump. Entre ellos figuran el presidente ruso, Vladimir Putin; el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, y el primer ministro canadiense, Mark Carney.



El presidente estadounidense, Donald Trump, quiere que los países que integren su " Consejo de Paz" paguen mil millones de dólares para integrar ese organismo, que se arroga la misión de "promover la estabilidad" en el mundo, según los "estatutos" obtenidos el lunes por la AFP.

Los países miembros —representados por su jefe de Estado o de gobierno— podrían unirse por tres años, o por más tiempo si pagaran más de mil millones de dólares en efectivo dentro del primer año, dice la carta fundacional.

¿Qué es el Consejo de Paz?

"El Consejo de Paz es una organización internacional que busca promover la estabilidad, restablecer una gobernanza fiable y legítima, y garantizar una paz duradera en las regiones afectadas o amenazadas por conflictos", afirma el preámbulo de sus estatutos.

El texto critica "los muchos enfoques de paz" que "institucionalizan crisis en lugar de permitir que la gente salga adelante", en una alusión clara a Naciones Unidas.

Igualmente, considera necesario contar con "una organización de paz internacional más ágil y eficaz".

Trump será "el presidente inaugural del Consejo de Paz"

El presidente de los Estados Unidos será el presidente inaugural con Consejo con poderes amplísimos, y único autorizado a invitar discrecionalmente a países a participar. Tendrá la última palabra en las votaciones.

Igualmente, podrá revocar la participación de un país, salvo en caso de veto por parte de dos tercios de los Estados integrantes.

Asimismo, tendrá "autoridad exclusiva" para "crear, modificar o disolver entidades subsidiarias" del Consejo de Paz, y será "la autoridad final en cuanto al significado, interpretación y aplicación" de los estatutos fundacionales.

"Cada Estado miembro ejercerá un mandato de no más de tres años a partir de la entrada en vigor de esta Carta, renovable por el presidente. Esta membresía de tres años no se aplicará a los Estados miembros que aporten más de mil millones de dólares en efectivo al Consejo de Paz en el primer año de la entrada en vigor de esta Carta", añade el documento.