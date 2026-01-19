Aurora Boreal

¿En qué estados de EEUU se podrán ver hoy las auroras boreales y a qué hora?

Una fuerte tormenta geomagnética podría permitir que las auroras boreales sean visibles en varios estados de Estados Unidos durante la noche de este lunes y la madrugada del martes, de acuerdo con la NOAA.

N+ Univision
Por:N+ Univision
Video La espectacular aurora boreal que grabó un piloto que volaba de Nueva York a San Francisco

Una tormenta geomagnética generada por la masa coronal del Sol podría permitir que las auroras boreales sean visibles en amplias zonas de Estados Unidos este lunes por la noche, un fenómeno que normalmente se observa solo en latitudes altas.

De acuerdo con el Centro de Predicción del Clima Espacial de la NOAA, la tormenta geomagnética severa (G4) hará posible el poder ver las auroras boreales, incluso fuera de las regiones típicas del norte.

Según los pronósticos, las auroras podrían verse a simple vista desde estados del norte como Alaska, Washington, Idaho, Montana, Wyoming, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Minnesota, Wisconsin, Michigan, Nueva York y Maine.

Si la tormenta alcanza mayor intensidad o la actividad es fuerte, también podría extenderse más al sur hacia Oregón, Nebraska, Iowa, Illinois, Indiana, Ohio, Pensilvania, Massachusetts, Connecticut e incluso partes de Texas.

El mejor momento para observarlas será durante la noche del lunes y madrugada del martes, con el pico de visibilidad entre aproximadamente las 10:00 p.m. y las 2:00 a.m., cuando el cielo esté más oscuro y la actividad geomagnética esté en su punto máximo.

¿Cómo se generan las auroras boreales?

Las auroras boreales ocurren cuando partículas cargadas expulsadas por el Sol interactúan con el campo magnético terrestre, generando cortinas de luz que pueden verse en tonos verdes, rojos o púrpuras.

Para maximizar la posibilidad de verlas, te recomendamos buscar lugares con poca contaminación lumínica y un horizonte despejado.

