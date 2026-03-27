Cuba ¿Qué se sabe de los dos veleros que desaparecieron cuando iban a Cuba? Preocupa el caso Las autoridades mexicanas buscan a dos veleros desaparecidos, con nueve tripulantes de distintas nacionalidades, que transportaban ayuda humanitaria a Cuba

Video Marina de México busca dos veleros desaparecidos en Caribe mexicano rumbo a Cuba

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, expresó el viernes su "especial preocupación" por el paradero de dos veleros que desaparecieron tras zarpar hace una semana de México para llevar ayuda humanitaria a la isla.

" Desde nuestro país hacemos todo lo posible en la búsqueda y salvamento de estos hermanos de lucha", afirmó Díaz-Canel en su cuenta de X.

PUBLICIDAD

La Marina de México informó el jueves que lanzó un operativo para ubicar a las embarcaciones que, con nueve tripulantes de distintas nacionalidades, zarpó el viernes pasado desde la Isla Mujeres (sureste de México) y con los que han perdido contacto.

Desde la semana pasada, activistas de distintos países parten desde México a bordo de buques cargados de alimentos y otros suministros para ayudar a la población cubana.

Video Marina de México busca dos embarcaciones con ayuda humanitaria para Cuba desaparecidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso un bloqueo petrolero de facto a Cuba en enero, lo que agravó la crisis energética y económica de la isla caribeña.

La "preocupación" en Cuba por el destino de los barcos extraviados

"Expresamos nuestra especial preocupación por las dos embarcaciones mexicanas que transportaban ayuda solidaria a Cuba como parte del convoy Nuestra América", dijo el viernes el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel.

Los veleros tenían previsto arribar a La Habana entre el martes y el miércoles de esta semana, según la información recopilada por la Marina de México.

"Los capitanes y las tripulaciones son navegantes experimentados, y ambas embarcaciones están equipadas con sistemas de seguridad y señalización adecuados", le dijo a la AFP el viernes un portavoz del convoy Nuestra América, quien agregó que "siguen confiando en la capacidad de las tripulaciones para llegar a La Habana sanas y salvas".

"Según la velocidad de las embarcaciones reportada a las autoridades marítimas cubanas, la ventana de llegada a La Habana debería situarse entre la noche del viernes 27 de marzo y el mediodía del sábado 28 de marzo", explicó el vocero.

PUBLICIDAD

La Marina mexicana señaló el jueves que hasta ahora no se ha logrado "comunicación ni confirmación de su arribo" a la isla, por lo que la institución alertó a mandos navales de la región y a sus estaciones de búsqueda y rescate.

La profunda crisis que vive Cuba

La armada mexicana no precisó la identidad ni las nacionalidades de los tripulantes, pero informó que mantiene comunicación con agencias y centros de salvamento de Polonia, Francia, Cuba y Estados Unidos.

Agregó que también está en contacto "con representaciones diplomáticas de los países de origen de las personas a bordo" para cooperar e intercambiar información en tiempo real.

La operación incluye aeronaves Persuader, que "ejecutan patrones de búsqueda" en la ruta estimada entre Isla Mujeres y La Habana, considerando el derrotero programado, posibles cambios de rumbo y las condiciones meteorológicas, detalló la Marina.

Video Cuba sigue en la mira de Washington: Así reaccionan en la Casa Blanca a cambios propuestos en la isla

La institución lanzó además un llamado a la comunidad marítima civil y comercial del Caribe y el golfo de México para que reporte "de manera inmediata" a la autoridad naval más cercana cualquier información o avistamiento de los veleros.

Cuba enfrenta una profunda crisis agudizada por la suspensión de abastecimiento de crudo desde Venezuela, tras la captura del mandatario de ese país, Nicolás Maduro, en una operación de fuerzas estadounidenses el 3 de enero.

La ONU mantiene conversaciones con Washington para permitir la entrada de combustible con fines humanitarios.