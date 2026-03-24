Cuba Llega a Cuba ayuda humanitaria procedente de México: ¿Qué llevó el barco 'Maguro'? El barco Maguro zarpó el viernes desde Yucatán, México, para llevar ayuda a Cuba

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Este martes 24 de marzo de 2026 llegó a Cuba el barco Maguro con ayuda humanitaria, en medio de un bloqueo que tienen a la isla con recursos energéticos limitados.

El 29 de enero de 2026, Donald Trump firmó una orden ejecutiva para imponer aranceles extraordinarios a países que vendan o proporcionen petróleo a Cuba, y ante tal medida la Organización de las Naciones Unidas (ONU) señaló que la isla podría colapsar por la falta de combustible.

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El Gobierno de México, por su parte, ha enviado insumos, como medida de ayuda humanitaria, aunque ha señalado su interés por lograr una vía diplomática para suministrar combustible, pero sin caer en los aranceles de Trump.

En los últimos cuatro meses se han registrado al menos tres grandes apagones en Cuba, aunque las razones pueden variar y estar relacionadas con temas ajenos al bloqueo de Estados Unidos.

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¿Qué llevó a Cuba el barco Maguro?

Este martes se informó que el barco Maguro, donde iban 32 personas, atracó en La Habana con tres días de retraso respecto a lo previsto, tras luchar contra fuertes vientos, corrientes y una molesta batería, según informó la agencia de noticias AFP.

En el navío viajan activistas y periodistas que documentan la travesía para llegar a la isla.

En este primer cargamento, pues se espera que otros dos barcos lleguen en próximos días, se entregó a la isla un cargamento con suministros médicos, alimentos y paneles solares.

Los paneles solares podrían ser un elemento para paliar la crisis energética que vive la isla, aunque no se explicó si el convoy que llegó se encargará de su instalación, ni tampoco se detalló la cantidad de equipos que iban en el barco.

AFP entrevistó a David Adler, ciudadano estadounidense y organizador del convoy, quien dijo que la misión llevó ayuda urgentemente necesaria directamente al pueblo cubano y mostró al mundo "el costo humano del asedio de Trump contra Cuba".