Lula da Silva afirma que Trump le dijo que no planea invadir Cuba
Lula da Silva se ofreció como interlocutor entre los gobiernos de Estados Unidos y Cuba.
Video Trump y Lula da Silva negocian en la Casa Blanca eliminación de aranceles y seguridad
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, afirmó que su homólogo estadounidense, Donald Trump, le aseguró que no piensa invadir Cuba, lo que calificó como una gran señal para la isla.
Luego de su encuentro en la Casa Blanca, el mandatario brasileño encabezó una conferencia de prensa en donde afirmó que La Habana busca dialogar y encontrar una solución con Washington.
"Si él necesita ayuda para discutir la situación de Cuba, estoy a disposición. Lo que oí es que él (Trump) dijo que no piensa en invadir Cuba. Es una gran señal, porque Cuba quiere dialogar y encontrar una solución".Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil
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