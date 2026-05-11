Noticias Cortes de energía de esta semana en Cuba afectarán hasta el 61% de la isla A principios de este año, el presidente Donald Trump puso un cerco energético en la isla, el cual empeoró la situación de los cubanos. Desde hace 5 meses, la nación solo recibió un barco de crudo ruso y su producción nacional de petróleo, vital para su economía, es de apenas el 40%

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Este lunes 11 de mayo, se prevé que Cuba tenga otra jornada de cortes de energía en la hora pico, afectando hasta el 61% del país.

Según los datos de la estatal Unión Eléctrica ( UNE), se espera que estos apagones en la isla alcancen hasta las 14 horas seguidas y, en el caso de otros territorios, superarán las 20 horas.

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¿Por qué hay apagones en Cuba?

La causa de los apagones en Cuba se debe a la crisis energética que está pasando la isla, ya que enfrentan un sistema eléctrico obsoleto y, en conjunto, un cerco energético por parte de Estados Unidos.

El día de hoy, se espera que solo 8 de las 16 unidades de generación termoeléctrica del país no estén funcionando; esto se debe a averías y a que necesitan un mantenimiento. No obstante, estas mismas generan el 40% de la energía de la nación.

El otro 40% está a cargo de motores de generación, los cuales ocupan diésel y fueloil importado, pero estos se detuvieron tras la falta del material. El 20% de la energía se obtiene de gas y de fuentes renovables.

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Cerco energético de Trump

A principios de este año, el presidente Donald Trump puso un cerco energético en la isla, el cual empeoró la situación de los cubanos. Desde hace 5 meses, la nación solo recibió un barco de crudo ruso y su producción nacional de petróleo, vital para su economía, es de apenas el 40%.