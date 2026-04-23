Cuba

De la basura al sustento: migrantes cubanos convierten excedentes de comida en ayuda para la isla

En medio de la crisis, envíos de comida desde EEUU alivian la escasez en la isla

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Por:María Fernanda Téllez Albarrán
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Lo que para algunos es desperdicio, para otros se ha convertido en un salvavidas.

Desde Estados Unidos, un flujo constante de ayuda familiar llega a Cuba, impulsado por migrantes que buscan sostener a los suyos en medio de la escasez en la isla.

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Es el caso de Yenisladys, una mujer cubana de 35 años que migró hace una década a Nebraska en busca de un futuro mejor, ante la falta de oportunidades en Varadero.

Actualmente trabaja como enfermera y, en su día a día cuidando a personas mayores, ha encontrado una fuente inesperada de apoyo: alimentos enlatados que sus pacientes ya no consumen.

“Para ellos muchas veces es basura, pero para mi familia es comida”, comentó.

“Yo les mando atunes, frijoles, y a veces hasta pechuga de pollo. “Todo lo que pueda servirles”, agregó.

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Yenisladys ya concluyó la preparatoria, estudia inglés y tiene un objetivo claro: convertirse en conductora de camiones para recorrer carreteras a lo largo de Estados Unidos.

"Quiero ser tailera porque me gustaría conocer todo Estados Unidos mientras gano dinero para seguir apoyando a mi familia en Cuba", dijo la mujer.

Una cadena logística que cruza fronteras

Lejos de desecharlos, Yenisladys reúne estos productos y los envía a sus familiares en Varadero a través de Cubamax, una empresa que facilita el envío de paquetes desde Estados Unidos hacia Cuba.

El proceso no es directo. Los paquetes suelen viajar primero a centros logísticos, principalmente en Florida, donde se consolidan antes de ser transportados por vía aérea o marítima. Una vez en la isla, operadores locales se encargan de la distribución final.

El embargo estadounidense establece restricciones, pero también contempla excepciones que permiten el envío de alimentos no perecederos en cantidades personales. Bajo ese marco, empresas de paquetería operan como intermediarias para canalizar la ayuda familiar.

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Aun así, el sistema enfrenta retos: costos elevados, tiempos de espera prolongados y una logística que puede resultar incierta.

"Desde que yo envío los productos hasta que llegan a la isla, es un proceso de más de 20 días que algunas veces se puede extender hasta por mes y medio", contó Yenisladys.

Lo que sobra aquí, falta allá

En destinos como Varadero, donde el turismo convive con limitaciones en el acceso a productos básicos, cada envío adquiere un peso particular.

Para familias como la de Yenisladys, estas cajas no solo contienen alimentos, sino una forma de cuidado a la distancia.

En esa cadena, que comienza con lo que otros desechan y termina en la mesa de un hogar cubano, también hay historias de futuro: el de una migrante que, mientras apoya a los suyos, traza su propio camino hacia nuevas metas.

"Yo espero que pronto mi país cambie para bien y mi familia pueda adquirir al menos lo básico sin tener que batallar tanto", externó Yenisladys.

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