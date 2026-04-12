Cuba Miguel Díaz-Canel afirma que no hay justificación para un ataque de EEUU y advierte que Cuba se defenderá El Gobierno cubano asegura que defenderá su soberanía ante cualquier escenario de confrontación con Estados Unidos.

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El presidente Miguel Díaz-Canel, afirmó que Estados Unidos no tiene motivos válidos para llevar a cabo un ataque militar contra la isla ni para intentar derrocarlo.

En una entrevista en el programa "Meet the Press" de NBC News, el presidente declaró que una invasión de Cuba sería costosa y afectaría la seguridad regional. Sin embargo, si ocurriera, Díaz-Canel aseguró que los cubanos se defenderían.

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"Si llega el momento, no creo que haya justificación alguna para que Estados Unidos lance una agresión militar contra Cuba, ni para que realice una operación militar o el secuestro de un presidente", dijo Díaz-Canel, a través de un intérprete.

Añadió: "Si eso sucede, habrá lucha, habrá resistencia, nos defenderemos y, si es necesario morir, moriremos, porque como dice nuestro himno nacional: 'Morir por la patria es vivir'".

Sus declaraciones se producen en un momento de alta tensión entre Cuba y Estados Unidos, a pesar de que ambas partes reconocen la existencia de conversaciones, aunque no se han compartido detalles.

Díaz-Canel acusó al gobierno estadounidense de implementar una "política hostil" contra Cuba y afirmó que carece de "moral para exigirle nada a Cuba". Señaló que Cuba está interesada en dialogar y debatir cualquier tema sin condiciones, "sin exigir cambios a nuestro sistema político, como tampoco exigimos cambios al sistema estadounidense, sobre el cual tenemos muchas dudas".

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Cuba atribuye sus crecientes problemas al bloqueo energético estadounidense, cuya escasez de petróleo afecta al sistema de salud, el transporte público y la producción de bienes y servicios.

Cuba produce solo el 40% del combustible que consume y dejó de recibir importantes cargamentos de petróleo de Venezuela después de que el ejército estadounidense atacara el país sudamericano a principios de enero, capturara al presidente Nicolás Maduro y lo trasladara a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico. Luego, con la cooperación de los líderes del partido gobernante, la administración Trump comenzó a implementar un plan por fases para poner fin a la arraigada crisis de Venezuela.

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La llegada de un petrolero ruso con 730.000 barriles de crudo a Cuba en marzo marcó el primer envío de petróleo a la isla en tres meses. Rusia prometió enviar un segundo petrolero.

A pesar de amenazar con aranceles en enero a los países que venden o suministran petróleo a Cuba, la administración Trump permitió que el petrolero continuara su viaje.

"Cuba está acabada", dijo el presidente Donald Trump en ese momento. "Tienen un régimen nefasto. Tienen un liderazgo muy malo y corrupto, y que les llegue o no un barco de petróleo, no va a importar".

Díaz-Canel dijo que su gobierno toma las palabras de Trump como una advertencia.

"Se oye decir que Cuba es la siguiente, que Cuba va a ser la siguiente, que hay una salida, que van a tomar el control de Cuba", dijo. “Por lo tanto, desde la posición de responsabilidad que nos corresponde dentro del liderazgo del país, esto es una advertencia. Y debemos proteger responsablemente a nuestra gente, proteger nuestro proyecto y proteger a nuestro país.”