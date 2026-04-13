Cuba Un autobús, miles de bicicletas y una crisis: así se mueve hoy La Habana en medio de la crisis energética El racionamiento de gasolina en Cuba ha transformado la movilidad en La Habana, con largas filas de ciclistas que dependen de un antiguo autobús para cruzar la ciudad.

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En una reciente y sofocante tarde en la capital cubana, docenas de viajeros en bicicletas, patinetes y motocicletas eléctricas se congregaron en una fila ordenada a la entrada del Túnel de la Bahía de La Habana. Esperaban el Ciclobús, un autobús especialmente acondicionado para transportar a las personas —y sus vehículos— a través del túnel submarino que conecta la Habana Vieja con el lado este de la isla.

El autobús, propulsado por diésel, tiene capacidad para unos 60 viajeros y sus vehículos, realizando suficientes trayectos como para transportar a más de 2.000 personas al día. Cuenta con una sección delantera de asientos, pero la mitad de su estructura metálica consiste en un compartimento abierto destinado a la carga. Los pasajeros acceden a través de una rampa especializada y permanecen junto a sus vehículos durante todo el trayecto, sujetándose a las barras de apoyo fijadas en las paredes para mantener el equilibrio. Las bicicletas, motocicletas y patinetes tienen prohibido el acceso al túnel.

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Si bien el Ciclobús no es una novedad, nunca había sido tan popular —ni tan esencial— como lo es ahora, mientras Cuba atraviesa su crisis energética más severa en décadas.

El bloqueo energético impuesto por el presidente estadounidense Donald Trump en enero ha obligado al país a racionar la gasolina a un límite de tan solo 20 litros (5 galones) por vehículo, mediante un engorroso proceso de solicitud de citas que puede demorar semanas, o incluso meses, paralizando así el transporte público. En estos días, las calles de La Habana están casi desiertas de automóviles, pero rebosan de miles de bicicletas y pequeñas motocicletas eléctricas que se han convertido en el único medio de desplazamiento posible.

"Mi esposo tiene bicicleta, así que yo viajo como su acompañante", comentó Ingrid Quintana, residente de la Habana del Este que trabaja en la zona antigua de la ciudad, mientras aguardaba el autobús del túnel. "Es la opción que tenemos, ya que no hay transporte público y no podemos permitirnos pagar un taxi privado; por eso utilizamos el Ciclobús".

El Ciclobús constituye la ruta de transporte público más corta de la isla, cubriendo una distancia de 3 kilómetros (1,8 millas) en unos 15 minutos.

Tras embarcar cerca del Túnel de la Bahía de La Habana, en la Habana Vieja, los pasajeros soportan un trayecto traqueteante a través de la oscuridad del pasaje submarino. Emergen en la Habana del Este, una extensa zona residencial donde residen cientos de miles de personas. Por el contrario, la ruta terrestre alternativa debe bordear la inmensa bahía: un trayecto de 16 kilómetros (10 millas) a través de zonas portuarias industriales, escasamente pobladas y con un pavimento deficiente.

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La tarifa de embarque oscila entre 2 y 5 pesos cubanos (una ínfima fracción de un dólar estadounidense en el mercado informal), dependiendo de si se transporta una bicicleta o una motocicleta.

En comparación, un viaje en taxi compartido desde los barrios del este —pasando por el túnel— cuesta 1,000 pesos cubanos (unos 2 dólares). Un trabajador cubano puede percibir un salario mensual de 7,000 pesos cubanos (unos 14 dólares).

Propiedad de la empresa estatal de transporte de La Habana, el Ciclobús surgió en la década de 1990, durante el llamado «Período Especial»: la crisis desencadenada por el colapso de la Unión Soviética, que dejó a la isla aislada y llevó al entonces presidente Fidel Castro a distribuir bicicletas de fabricación china entre la población.

Con el paso del tiempo, el servicio perdió parte de su atractivo a medida que los residentes optaban por los autobuses convencionales o los taxis compartidos. Sin embargo, ahora experimenta un resurgimiento, dado que la escasez de combustible obliga a cada vez más cubanos a depender de bicicletas, triciclos eléctricos, patinetes y motocicletas para sus desplazamientos diarios.

"La mayoría de los empleos están al otro lado, en la ciudad, y por eso tenemos que tomarlo para cruzar", comentó Bárbaro Cabral, profesor de educación física de 32 años, mientras sujetaba firmemente su bicicleta a medida que el Ciclobús comenzaba a llenarse de pasajeros.