Cuba

Gobierno de Cuba responde que no se dejará amedrentar por amenazas del presidente Donald Trump

La presión por parte del presidente de EEUU hacia La Habana ha ido aumentando desde principios de año. Desde su bloqueo petrolero, el cual ha afectado la electricidad de miles de cubanos, y la insistencia del mandatario federal en un cambio de régimen de la isla

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Por:N+ Univision
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Video Nuevas sanciones contra Cuba apuntan a quienes hacen negocios con la dictadura

Este sábado 2 de mayo, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, expresó que los cubanos no se dejarán “amedrentar” después de que el presidente Donald Trump aseguró que tomaría el control de Cuba de forma inmediata.

De igual manera, el mandatario republicano dio una nueva orden ejecutiva en la que señaló que cualquier persona o empresa que opere con Cuba o con el gobierno cubano bloqueará totalmente sus activos en Estados Unidos.

Video Reacciones en Miami a declaraciones de Trump sobre una toma de control "casi de inmediato" de Cuba

Gobierno Cubano en contra de Trump

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La presión por parte del presidente Donald Trump hacia La Habana ha ido aumentando desde principios de año. Desde su bloqueo petrolero, el cual ha afectado la electricidad de miles de cubanos, y la insistencia del mandatario federal en un cambio de régimen de la isla.

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El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, a través de su cuenta de X, mencionó que ningún agresor por poderoso que sea, encontrará la “rendición en Cuba”.

Canel Bermúdez, precisó que aquel agresor se toparía con un pueblo decidido a defender su soberanía e independencia en cada centímetro del territorio nacional.

Video Trabajadores se movilizan en Georgia en el 1 de mayo contra políticas migratorias y crisis económica

“La comunidad internacional debe tomar nota y, junto con el pueblo de los Estados Unidos, determinar si se permitirá que un acto criminal tan drástico satisfaga los intereses de un grupo pequeño pero rico e influyente”, apuntó.

¿Por qué Trump quiere invadir Cuba?

Esta semana, el secretario de Estado, Marco Rubio, acusó a Cuba de facilitar la presencia de servicios de inteligencia de los adversarios de Estados Unidos en su territorio, y aseguró que la administración actual no lo tolerará.

Asimismo, el mandatario republicano ha calificado al país como una “nación en colapso” y ha mencionado la posibilidad de “liberar” a la isla o simplemente tomarla.

Video Aumentan muertes bajo custodia de ICE: migrante fue hallado sin vida en Georgia

¿Qué otras sanciones puso el gobierno de Trump?

El viernes 1 de mayo, el presidente Trump impuso nuevas sanciones con el fin de asfixiar al gobierno cubano. Algunas de estas incluyen que el gobierno de los Estados Unidos penalice a los bancos extranjeros que trabajen con La Habana. Al igual que sancionar a las personas que estén involucradas en los sectores de energía, minería y cualquiera que esté involucrado en graves abusos de derechos humanos. Y el endurecimiento de las políticas migratorias.

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Cabe destacar que este martes el Senado de los Estados Unidos rechazó la propuesta demócrata de limitar las posibles operaciones militares que Trump pueda ordenar a Cuba.

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