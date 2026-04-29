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Apagones en Cuba afectarán al 46% del territorio este miércoles 29 de abril

La crisis energética cubana se debe a diferentes factores que van desde que el sistema energético ya es obsoleto y por el bloqueo de petróleo de Estados Unidos que comenzó desde principios de año

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Por:N+ Univision
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La compañía estatal Unión Eléctrica ( UNE) informó que este miércoles 29 de abril en la tarde los apagones afectarán al 46% del territorio cubano por la máxima demanda.

Cabe destacar que la crisis energética cubana se debe a diferentes factores que van desde que el sistema energético ya es obsoleto y por el bloqueo de petróleo de Estados Unidos que comenzó desde principios de año.

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Los apagones han ido aumentando

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Las afectaciones han ido aumentando desde el 19 de abril en donde el porcentaje variaba entre el 33% y 39%. La llegada del combustible refinado del crudo ruso a finales de marzo con 100.000 toneladas fue una mejora ante los apagones, sin embargo, solo estaba prevista que se ocupara hasta finales de abril.

De acuerdo con la compañía de electricidad, se prevee que en la tarde de hoy a las 6 pm en adelante, se alcance una capacidad de generación de 1.710 megavatios ( MW) y una demanda máxima de 3.100 MW.

La disminución será de 1.390 MW y las afectaciones para evitar apagones desordenados alcanzarán los 1.420 MW.

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Las 16 unidades de generación termoelétrica de Cuba no estarán dando servicios, debido a trabajos de mantenimiento, porque cuentan con averias. Estas mismas son las que se encargan del 40% de la electricidad.

Bloqueo de Estados Unidos a Cuba

El otro 40% de la electricidad de Cuba, está a cargo de los motores de generación, sin embargo, esta fuente de energía que funciona con diésel y fueloil se detuvo desde que Estados Unidos puso el bloqueo a la nación a principios de año. Esta acción la ha calificado el pueblo cubano como "asfixia energética".

El 20% restante se obtiene de gas y fuentes renovables, que se alcanzaron gracias a la energía solar con ayuda de China. La nación cubana sufre una crisis energética desde el año 2024 y eso solo se ha acresentado desde el bloqueo por parte de Estados Unidos en enero del 2026.

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