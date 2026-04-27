Cuba

Turismo cubano cae un 48% en primer trimestre en medio de crisis energética

La crisis energética en Cuba ha provocado cancelaciones de vuelos, escasez de combustible y severas limitaciones operativas en el sector turístico

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Por:N+ Univision
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La cantidad de turistas que llegaron a Cuba en el primer trimestre del año en medio de la crisis energética fue un 48% menor que el mismo periodo del 2025, informaron el lunes fuentes oficiales.

Según la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), en enero, febrero y marzo arribaron a la isla unos 298,000 turistas mientras que en igual periodo del pasado año se registraron 573.300 viajeros internacionales.

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El turismo, considerado en las últimas décadas un motor de la economía cubana, se vio seriamente afectado por las tensiones geopolíticas, en especial por el cerco petrolero impuesto a la isla por el presidente estadounidense Donald Trump en enero, tras el ataque a Venezuela para capturar al entonces mandatario Nicolás Maduro. Cuba era un importante beneficiario del crudo venezolano.

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Trump también advirtió en enero que ordenaría la aplicación de aranceles sobre cualquier país que suministrase petróleo a Cuba.

En los últimos meses y en la medida en que en Cuba se agotaba el combustible para mover su economía, varias líneas como Iberia, Air Canada o Air France suspendieron sus vuelos por no contar con el petróleo para repostar sus naves en la isla. Otras como W2Fly y Air Europa hacen escalas para su reabastecimiento en otros países como República Dominicana y disminuyeron sus frecuencias.

Ya en 2025 el sector turístico cubano había reportado la llegada de 1,8 millones de visitantes — lejos de 4,3 millones de 2019 —, cuando la paralización ocasionada por pandemia de COVID-19 y las sanciones de Estados Unidos golpearon al sector y desbarrancaron muchas áreas de la economía.

Según el informe de la ONEI en enero se registraron unos 184.800 turistas, en febrero unos 77.660 y en marzo apenas 35.560, siendo los países emisores los tradicionales: Canadá y Rusia. Incluso se produjeron menos arribos desde la comunidad de cubanos residentes en el extranjero.

Los frecuentes apagones, el desabastecimiento y las carencias que golpean duramente a los cubanos también impactan en los visitantes. Por ejemplo, los vehículos alquilados para el turismo apenas pueden cargar 20 litros de gasolina en servicentros especiales en los cuales se forman colas de días. Además el transporte público y privado se vio limitado.

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El primer buque que desafió el cerco de Estados Unidos fue el petrolero ruso Anatoly Kolodkin a finales del mes pasado con 730,000 barriles de petróleo. No está claro si un segundo buque finalmente llegará a la isla.

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