Cuba ¿Cuánto durará el petróleo enviado por Rusia que llegó hoy a Cuba? El envío de pétroleo desde Rusia alivia momentáneamente la crisis energética, pero no disipa la incertidumbre de los cubanos.

Video Barco petrolero ruso se dirige al puerto de Matanzas

Un petrolero ruso sometido a sanciones estadounidenses llegó a Cuba, a pesar de un bloqueo de facto del combustible impuesto por Estados Unidos a la isla, que sufre una grave escasez de energía.

El Anatoly Kolodkin, con 100 mil toneladas métricas de crudo, equivalentes a unos 730 mil barriles de crudo, arribó al puerto de Matanzas, donde se espera que sea descargado.

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Fue el primer cargamento de petróleo que llegó a la isla desde enero y se prevé que aporte un alivio temporal a un país de 9.6 millones de habitantes que atraviesa una crisis energética y económica cada vez más profunda.

La isla comunista perdió a su principal aliado regional y proveedor de petróleo en enero, Venezuela, cuando las fuerzas estadounidenses capturaron al presidente Nicolás Maduro.

El presidente estadounidense Donald Trump amenazó anteriormente con imponer aranceles a cualquier país que enviara petróleo a Cuba e incluso ha sugerido la posibilidad de "tomar" la isla. Sin embargo, ayer, dijo que no tiene ningún problema con que Moscú entregue petróleo a Cuba.

" Cuba está acabada, tienen un mal régimen, tienen dirigentes muy malos y corruptos, y consigan o no un barco de petróleo, no va a importar", dijo Trump a periodistas.

"Yo preferiría dejar que entre, ya sea de Rusia o de cualquier otro, porque la gente necesita calefacción, refrigeración y todas las demás cosas que se necesitan", agregó el mandatario estadounidense.

Jorge Piñón, experto en el sector energético de Cuba de la Universidad de Austin, en Texas, expresó su sorpresa de que Estados Unidos no intentara interceptar el buque cisterna ruso antes de que se acercara tanto a Cuba.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ha impuesto medidas de emergencia, incluido un estricto racionamiento de la gasolina. Los precios de los combustibles se han disparado, el transporte público se ha reducido drásticamente y algunas aerolíneas han suspendido sus vuelos a Cuba. El país sufrió siete apagones a nivel nacional desde principios de 2024, dos de ellos ocurridos este mismo mes, que han provocado inusuales protestas.

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¿Para cuántos días alcanza?

Una vez que se descargue el crudo del Anatoly Kolodkin, se tardaría entre 15 y 20 días en procesar el petróleo y otros 5 a 10 días en distribuir sus productos refinados, señaló Piñón.

"La necesidad urgente hoy en Cuba es el diésel", afirmó el exejecutivo del sector petrolero.

El cargamento ruso podría transformarse en 250 mil barriles de diésel, cantidad suficiente para cubrir la demanda del país durante unos 12.5 días, según Piñon. También ha dicho que durará un máximo de 15 días.

Indicó que el gobierno tendría que decidir si destina el combustible a los generadores eléctricos de respaldo o a los autobuses, tractores y trenes necesarios para mantener la economía en marcha durante dos semanas.

Video ¿Donald Trump frena el envío de crudo mexicano a Cuba pero autoriza la llegada de un buque ruso?



"Si fuera Díaz-Canel, o la persona encargada de tomar la decisión, me preguntaría: "Bien, ¿a dónde dirijo este diésel?", aseguró Piñón.

"¿Quiero generar más electricidad para que haya menos apagones? ¿O prefiero destinarlo al sector del transporte?".

Cubanos ven “alivio” en el petróleo ruso, pero dudan de su impacto

En las calles, la llegada del crudo genera reacciones encontradas entre los cubanos, quienes viven a diario las consecuencias de la falta de combustible. Para algunos, representa una esperanza inmediata ante la precariedad.

"Eso es maravilloso, claro que va a ayudarnos grandemente en la situación que tenemos en nuestro país", declaró Miriam Joseph, de 65 años y empleada de una empresa estatal.

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Sin embargo, otros advierten que el impacto será limitado frente a la magnitud de la crisis que atraviesa el país.

Por su parte, el pensionado Orlando Ocaña, de 76, advierte que el cargamento de petróleo "es un alivio, pero no es la solución".

La percepción de insuficiencia también se repite entre quienes consideran que el envío apenas roza las necesidades reales de la isla.

Y el jardinero Raúl Pomares, de 56 años, lo consideró "una minucia para lo que necesita este país". " Eso no significa nada", enfatizó.

A este escenario se suma el testimonio de una mujer cubana que accedió a hablar en exclusiva para N+ Univisión.

“¿Te digo la verdad? “A mí me cuesta mucho creer que alguien sea tan ingenuo e ignorante”, me dice Ángela vía mensaje de WhatsApp. Ángela es una mujer cubana de 45 años, es madre de familia y ha vivido en La Habana toda su vida. “Ángela” no es su verdadero nombre; es el que elegimos para referirnos a ella ante temores de represalias por parte del gobierno cubano por hablar con la prensa internacional.

Ángela responde horas después, reflejo de una rutina marcada por los apagones constantes que vive la isla.

“Perdona la demora en responderte, es que no tenía luz”, me dice disculpándose por una situación que ni siquiera está en sus manos, pero que ha sido su día a día durante al menos los últimos cinco años, aunque este 2026 estar a oscuras se ha vuelto tan frecuente que el paso de los días ya no se cuenta por mañana y noche, sino por las horas en que hay energía eléctrica o no.

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Llegada de petrolero ruso a Cuba no implica cambio de política de EEUU

La llegada de un petrolero ruso a Cuba no significa que Estados Unidos haya cambiado su política de bloqueo contra la isla en ese sector, aseguró este lunes la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

La Casa Blanca decidirá "caso por caso" si permite que nuevos barcos con crudo, vital para la exangüe economía cubana, puedan ingresar a puertos cubanos, indicó.

"Esto no es un cambio de política. "No ha habido un cambio formal en la política de sanciones", explicó Leavitt en rueda de prensa.