Cuba Trump flexibiliza bloqueo de petróleo a Cuba: Dice que no tiene 'ningún problema' con arribo de petrolero ruso Este fin de semana se informó que un buque con banderas rusas, con un cargamento de 730 mil barriles de crudo, navegaba hacia aguas cubanas. La Guardia Costera estadounidense le permitió el paso y se prevé que arribe a la isla el martes 31 de marzo.

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El presidente Donald Trump aseguró que “no tiene ningún problema” con que el buque ruso con miles de barriles de petróleo entregue suministro a la isla de Cuba, pese a que en enero de este año firmó una orden ejecutiva para imponer aranceles a los países que suministraran petróleo a la Habana.

Este domingo 29 de marzo a bordo del Air Force One, Donald Trump indicó que “no le importa a los Estados Unidos” que Cuba reciba el cargamento de combustible. Al mismo tiempo, señaló que si cualquier país quiere mandar petróleo a la isla no tiene ningún problema.

No nos importa que alguien reciba un cargamento porque lo necesitan para sobrevivir… Si un país quiere enviar petróleo a Cuba ahora mismo, no tengo ningún problema Donald Trump, presidente de EEUU



El medio internacional The New York Times informó que este fin de semana un buque con banderas rusas, con un cargamento de 730 mil barriles de crudo, navegaba hacia aguas cubanas.

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En el mismo reporte se informó que la Guardia Costera de Estados Unidos había permitido el paso del petrolero ruso Anatoly Kolodkin para que desembarque en Cuba, aproximadamente el próximo martes.

A pregunta expresa sobre si le importa que sea Rusia quien mande petróleo al régimen de Cuba, Donald Trump sostuvo: “Si él quiere hacerlo y si otros países quieren hacerlo, no me preocupa mucho. No va a tener ningún impacto. Cuba está acabada”.

Además afirmó que la isla, actualmente encabezada por Miguel Díaz-Canel, tiene un “pésimo régimen”, bajo un liderazgo al cual calificó como un “liderazgo muy malo y corrupto".

Prefiero dejarlo entrar, ya sea Rusia o cualquier otro país, porque la gente necesita calefacción y refrigeración y todo lo demás que necesitas. Adelante. Donald Trump, presidente de EEUU



Una flexibilización que llega en medio de las críticas al presidente por parte de la comunidad internacional, por someter a Cuba a una asfixia económica y energética que estaba dejando sin luz y servicios básicos al pueblo cubano en medio de las presiones al gobierno de Díaz-Canel.

Cuba es el siguiente: Trump

Con el mismo tono, Donald Trump volvió a reiterar que el régimen cubano “es el siguiente” luego de que concluya la ofensiva contra Irán, con el que ya existen diálogos para ponerle un alto a la guerra, a un mes del inicio del conflicto.

Cuba va a ser la siguiente. Cuba es un desastre. Es un país en decadencia y va a ser el siguiente en poco tiempo. Va a fracasar y estaremos allí para ayudar.



El pasado 29 de enero de 2026, Donald Trump emitió una orden ejecutiva para bloquear la ayuda energética hacia Cuba, como parte de una estrategia para aumentar la presión sobre el gobierno cubano.

La medida buscaba restringir el suministro de combustible y el apoyo logístico proveniente de terceros países, afectando directamente la ya frágil infraestructura energética de la isla. Con esta acción, Washington pretendía debilitar la capacidad operativa del Estado cubano y forzar cambios políticos mediante sanciones económicas más severas.

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En paralelo, se reportó el diálogo entre Washington con el gobierno cubano, mientras continuaba el endurecimiento de las restricciones energéticas.