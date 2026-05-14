Noticias Cuba analizará propuesta de ayuda humanitaria de 100 millones de dólares presentada por Estados Unidos El canciller cubano, Bruno Rodríguez, afirmó que están dispuestos a escuchar las características del ofrecimiento y la manera en que se materializaría, con la esperanza de que esta ayuda sea sin "maniobras políticas e intentos de aprovechar las carencias y el dolor de un pueblo"









Video Cuba acepta ayuda de 100 millones de dólares ofrecida por EEUU

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, informó el jueves 14 de mayo de 2026 que el gobierno de Estados Unidos ha formalizado una oferta de ayuda humanitaria por 100 millones de dólares para atender la crisis generada por el huracán Melissa y el colapso del sistema energético en la isla. Añadió que el gobierno de Miguel Díaz-Canel está dispuesto a evaluar y escuchar la propuesta.

En su comunicación oficial en la red social X, detalló que la propuesta incluye posibles recursos destinados a combustibles, alimentos y medicinas, en un contexto marcado por apagones masivos y protestas sociales en varias regiones del país.

Por primera vez, el gobierno de EEUU formaliza de manera pública, mediante un comunicado del Departamento de Estado, un ofrecimiento de ayuda a Cuba valorado en 100 millones de dólares. Sigue sin aclararse si será ayuda en efectivo o material, y si se destinará a las necesidades más urgentes del momento para el pueblo, como combustibles, alimentos y medicinas Bruno Rodríguez, canciller de Cuba

La Habana aceptará el apoyo de Washington

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El gobierno cubano confirmó que analizará la propuesta sobre el apoyo ofrecido por Washington, aunque aún no se han precisado si aceptará; por lo que no se han revelado los mecanismos de entrega ni si los recursos serían en efectivo o en especie. Según la información oficial, La Habana mantiene disposición a recibir cooperación internacional cuando esta se destina a fines humanitarios y a la atención de necesidades inmediatas de la población.

El gobierno cubano no tiene como práctica rechazar ayuda extranjera que se ofrece de buena fe y con fines genuinos de cooperación, ya sea bilateral o multilateral. Estamos dispuestos a escuchar las características del ofrecimiento y la manera en que se materializaría. Esperamos que sea libre de maniobras políticas e intentos de aprovechar las carencias y el dolor de un pueblo bajo asedio Bruno Rodríguez, canciller de Cuba

El proceso de implementación quedará sujeto a la definición de condiciones operativas y a la coordinación entre ambas partes para su eventual distribución en sectores prioritarios como energía, alimentación y salud en el país. Las autoridades continúan el intercambio institucional para concretar los detalles de la asistencia anunciada.

Oferta de ayuda de Estados Unidos a Cuba

Estados Unidos planteó un paquete de asistencia humanitaria de 100 millones de dólares dirigido a mitigar los efectos del huracán Melissa y la crisis energética que afecta a Cuba. El escenario incluye interrupciones prolongadas del servicio eléctrico, escasez de suministros básicos y afectaciones en el transporte y la producción.

Las autoridades estadounidenses señalaron que la ayuda se enmarca en la atención de necesidades urgentes de la población, mientras la isla enfrenta un incremento de tensiones sociales vinculadas a los apagones y la falta de recursos esenciales. El anuncio se produce en un contexto regional en el que las condiciones recientes han agravado las dificultades logísticas y energéticas del país caribeño, impactando de forma directa en servicios públicos y abastecimiento interno.

La mejor ayuda que en este y en cualquier momento podría dar el gobierno de los EEUU al noble pueblo cubano es desescalar las medidas del bloqueo energético, económico, comercial y financiero, recrudecido como nunca antes en los últimos meses, lo cual afecta severamente a todos los sectores de la economía y sociedad cubana Bruno Rodríguez, canciller de Cuba