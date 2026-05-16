Cuba La doble oscuridad de Cuba: entre el colapso energético y la diplomacia secreta con Washington Cuba vivió esta semana dos hechos históricos: en su diplomacia recibió la visita de la CIA y en sus calles los ciudadanos protestaron cobijados por la obscuridad que desde hace meses se vive en toda la isla.

Por: Hector Guerrero/Patricia Labrador Síguenos en Google

Video Sin luz y sin combustible: Cuba se queda a oscuras tras agotarse sus reservas de petróleo

Oda Padilla nació el 7 de febrero de 1962, apenas cuatro días antes de que el presidente John F. Kennedy firmara el decreto que formalizó el embargo económico estadounidense contra Cuba. A sus 64 años, la vida de esta periodista cultural jubilada ha estado enmarcada de principio a fin por la retórica de la confrontación ideológica. Sin embargo, nada la había preparado para la paradoja que vive esta semana: ver a agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) aterrizar en la isla para dialogar en el Palacio de la Revolución, mientras las calles de su barrio en La Habana Vieja quedan sumergidas en una oscuridad total y el eco de las cacerolas rotas resuena como un grito de supervivencia.

Cuba atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia reciente. La confluencia de una infraestructura energética obsoleta, la mala gestión gubernamental y el drástico bloqueo energético impuesto a principios de año por la administración de Donald Trump han llevado al país al límite del colapso. En este escenario de precariedad extrema, la habitual resistencia del pueblo cubano se ha transformado en desesperación, empujando a los ciudadanos a protestas callejeras y encendiendo los rumores sobre el futuro político de la isla.

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El mercado negro de la supervivencia

La crisis actual se mide en horas de luz y en el valor depreciado de la moneda. En Guanabacoa y otras zonas periféricas de La Habana Este, los apagones reducen el suministro eléctrico a escasas cinco horas diarias. Para Nierlis González, un profesor de música de primaria de 37 años y padre de tres hijos, la matemática de la vida cotidiana se ha vuelto impracticable.

Varias personas observan una barricada levantada por residentes que protestan, el miércoles 13 de mayo de 2026. Imagen Ramon Espinosa/AP

"El precio de un litro de gasolina en la calle está en los 5,000 pesos cubanos, mientras que mi salario como docente era de 4,700 pesos", explica Nierlis. Ambos montos equivalen a unos 10 dólares aproximadamente.

Sin combustible, el generador eléctrico que Nierlis compró con sus ahorros como guía turístico es hoy un objeto inútil en un rincón de su casa. El transporte público está prácticamente colapsado y la conservación de alimentos se ha convertido en una labor de ingeniería rudimentaria. Quienes pueden, recurren a neveras de corcho rellenas con bloques de hielo conseguidos en el mercado informal para evitar que la poca carne que logran adquirir se pudra antes de ser cocinada.

El panorama que hoy se vive en las calles se explica mejor con la frialdad de los números: Un salario promedio estatal ronda los 3,700 a 4,700 pesos cubanos (~$7 - $10 USD).

El precio de 1 litro de gasolina en el mercado informal es de 5,000 pesos cubanos. Mientras que un camión cisterna de agua puede llegar a costar 15,000 - 20,000 pesos cubanos.

Las horas promedio de electricidad al día son de 3 a 6 horas en periodos críticos, tiempo en el que los cubanos tienen que correr y hacer vida.

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La escasez no se limita a la energía. El sistema de salud, largo tiempo defendido por el gobierno como el gran logro de la revolución, muestra severos signos de agotamiento. "Vas al médico, te recetan un medicamento y no está en las farmacias", relata Nierlis. Para conseguir antibióticos o analgésicos, los cubanos deben acudir a Revolico —una plataforma digital que opera como el principal mercado negro de la isla—, donde las medicinas se cotizan a "precios de oro".

Gestar en la incertidumbre

En el centro de la capital, Glennys vive su embarazo bajo una constante ansiedad. Graduada universitaria y políglota, trabaja en un establecimiento estatal por 3,700 pesos al mes. Al igual que muchos, dependía del turismo para complementar sus ingresos, pero la crisis actual ha vaciado las instalaciones hoteleras.

"Dos años atrás, el golpe de los apagones era en las provincias. "Hoy, la capital pasa más tiempo apagada que encendida", afirma Glennys. Su mayor temor es la falta de recursos clínicos para el momento del parto. Durante su último control médico de rutina, los doctores solo pudieron evaluar tres parámetros básicos —hemoglobina, glicemia y triglicéridos— debido a la falta de reactivos en los laboratorios hospitalarios.

"Me preocupa qué va a pasar cuando llegue el momento de nacer", confiesa emocionada. "Se supone que los hospitales tienen generadores, pero estas condiciones no te garantizan nada". Para ella, el diagnóstico de la realidad cubana es simple y doloroso: "No estamos bloqueados, estamos asfixiados".

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Descontento popular y desconfianza institucional

A las afueras de la capital, el panorama es aún más desolador. Jorge Luis, de 60 años, reporta que en su provincia sufrieron una interrupción eléctrica de más de 50 horas consecutivas debido a una falla en el circuito. En las zonas menos afectadas, la luz llega apenas tres horas al día.

"Llevamos más de un año sin servicio de agua por el sistema de acueductos", denuncia Jorge Luis. "Tenemos que pagar entre 15,000 y 20,000 pesos por una pipa de agua de contrabando, un dinero que la mayoría no tiene".

Un hombre muestra su cartilla de racionamiento, conocida como "libreta". Imagen Ramon Espinosa/AP

Para Jorge Luis, culpar exclusivamente al embargo estadounidense es una justificación gubernamental insostenible. Señala la desconexión de la empresa estatal de telecomunicaciones (ETECSA), que, a pesar de recibir millones en divisas a través de recargas internacionales desde el extranjero, restringe el servicio de internet a unas pocas horas diarias argumentando falta de presupuesto para instalar sistemas fotovoltaicos. "Es la mala gestión y el desvío de los fondos para usos militares y del gobierno de forma autoritaria", afirma.

El enigma de la CIA



En un sorpresivo giro diplomático que desafía meses de creciente fricción bilateral, una delegación de alto nivel de Estados Unidos, encabezada por el director de la CIA, John Ratcliffe, aterrizó este jueves en La Habana para mantener conversaciones bilaterales con el Ministerio del Interior de Cuba.

El encuentro —confirmado de forma inusual por el propio gobierno cubano— se produce en un momento crítico.

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Según un comunicado emitido por la Dirección Revolucionaria cubana, la cita se concretó "tras la solicitud presentada por el gobierno estadounidense". El diario oficial Granma reconoció la "complejidad de las relaciones bilaterales", pero justificó la reunión como un esfuerzo necesario en aras de "contribuir al diálogo político" y afrontar el actual escenario de inestabilidad.

Para el régimen de La Habana, la visita representa una oportunidad estratégica de distensión. Hasta el momento de esta publicación, la Casa Blanca y la CIA han mantenido un estricto silencio sobre el alcance y los acuerdos específicos de la misión en la capital cubana.

En las calles de La Habana, el inusual acercamiento diplomático con la delegación de la CIA ha generado más preguntas que certezas dentro de la población. Para los ciudadanos de a pie, la versión oficial ofrecida por el régimen sobre las conversaciones les hace dudar, les genera más cuestionamientos.

Pero si la visita de la CIA a la capital cubana ya era la noticia del día, la bomba llegó al caer la noche, pues los medios estadounidenses dieron a conocer que el Departamento de Justicia de Estados Unidos se prepara para presentar cargos penales contra el expresidente cubano Raúl Castro por su presunta responsabilidad en el derribo de dos aviones civiles en 1996, una medida de alto impacto político que promete congelar aún más las relaciones entre Washington y La Habana.

Según confirmó un funcionario de la administración de Donald Trump bajo condición de anonimato, la acusación formal contra Castro, de 94 años, parece "inminente", aunque el calendario exacto de la presentación sigue sujeto a la aprobación final de un gran jurado federal.

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La potencial imputación de Castro —quien gobernó la isla entre 2008 y 2018 tras suceder a su hermano, el legendario comandante Fidel— marca uno de los pasos más agresivos de la diplomacia estadounidense hacia el régimen cubano en décadas, transformando un viejo reclamo de la comunidad del exilio en Florida en un histórico caso de justicia penal federal.

A la historia parece que le quedan muchos capítulos por escribirse. Luis, un residente de la capital, observa con recelo el panorama. Nota un incremento alarmante en los asaltos, robos y riñas callejeras bajo el manto de la noche habanera. Para él, las reuniones sugieren divisiones internas en las altas esferas del poder. "Da la impresión de que en Cuba hay un gobierno militar paralelo al del Partido Comunista. Hay mucha expectación; se presiente que algo va a ocurrir en los próximos días".