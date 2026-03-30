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Precio del petróleo rompe récord por guerra contra Irán: West Texas llega a un precio que no se veía en años

Horas antes Donald Trump, advirtió a Irán que Estados Unidos destruiría sus pozos petroleros, sus centrales eléctricas y la isla de Jarg a menos que se reabra el estrecho de Ormuz.

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Por:N+ Univision
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Video Guerra con Irán: Llegada de marines a Medio Oriente y dichos sobre la isla Kharg encienden alertas

El petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) subió este lunes 30 de marzo un 3,25 % y superó los 100 dólares el barril por primera vez al cierre desde julio de 2022, a consecuencia de la guerra en Oriente Medio.

Los contratos de futuro del crudo para mayo, el de referencia en Estados Unidos, sumaban 3,24 dólares con respecto al cierre anterior, hasta los 102,88 dólares el barril, al cierre de sesión.

Video Lo mejor de N+ Univision de la tarde | lunes 30 de marzo de 2026

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¿Por qué subió el precio del petróleo?

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En medio de esto, horas antes, el presidente Donald Trump, advirtió a Irán que Estados Unidos destruiría sus pozos petroleros, sus centrales eléctricas y la isla de Jarg a menos que se reabra el estrecho de Ormuz.

Además, el mandatario declaró que Irán permitiría el paso de otros 20 buques petroleros a través de esta estratégica ruta, por la que fluye una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas natural.

De acuerdo a medios especializados, sus declaraciones impulsaron los precios del crudo. El ha subido en un mes un 46 % por la guerra en Oriente Medio.

Mira también:

Video Costo de la gasolina hoy 30 de marzo 2026 | Roza los 4 dólares y barril de petróleo supera los 115
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