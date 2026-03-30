Dinero Precio del petróleo rompe récord por guerra contra Irán: West Texas llega a un precio que no se veía en años Horas antes Donald Trump, advirtió a Irán que Estados Unidos destruiría sus pozos petroleros, sus centrales eléctricas y la isla de Jarg a menos que se reabra el estrecho de Ormuz.

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El petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) subió este lunes 30 de marzo un 3,25 % y superó los 100 dólares el barril por primera vez al cierre desde julio de 2022, a consecuencia de la guerra en Oriente Medio.

Los contratos de futuro del crudo para mayo, el de referencia en Estados Unidos, sumaban 3,24 dólares con respecto al cierre anterior, hasta los 102,88 dólares el barril, al cierre de sesión.

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¿Por qué subió el precio del petróleo?

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En medio de esto, horas antes, el presidente Donald Trump, advirtió a Irán que Estados Unidos destruiría sus pozos petroleros, sus centrales eléctricas y la isla de Jarg a menos que se reabra el estrecho de Ormuz.

Además, el mandatario declaró que Irán permitiría el paso de otros 20 buques petroleros a través de esta estratégica ruta, por la que fluye una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas natural.

De acuerdo a medios especializados, sus declaraciones impulsaron los precios del crudo. El ha subido en un mes un 46 % por la guerra en Oriente Medio.

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